Rugby Champions Cup - Échec et Bath pour l'ASM Clermont ?

Bath est renommée pour être l'une des plus belles villes du Royaume-Uni. Les Romains y venaient déjà pour prendre les eaux et les thermes font toujours aujourd'hui la richesse de cette petite ville dans le sud-ouest de l'Angleterre. Bath est d'ailleurs candidate, avec dix autres villes thermales européennes dont Vichy, pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les irréductibles supporters auvergnats qui ont fait le déplacement à Bath pourront donc joindre l'utile à l'agréable.

C'est pas notre joli jeu qui va gagner le match, c'est notre conquête et notre agressivité - Nick Abendanon

Les joueurs de l'ASM n'auront pas vraiment le temps d'en profiter, même si le Recreation Ground offre une vue imprenable sur le centre ville et l'abbaye de Bath, de l'autre côté de la rivière Avon. Nick Abendanon y a envoyé de nombreux ballons, lui qui a commencé sa carrière là bas avant de rejoindre l'ASM : "c'est la ville la plus proche de mon cœur. Quand on a eu Bath dans notre poule, j'ai eu un grand sourire". L'arrière anglais disputera son 50e match en Champions Cup. Il sait ce qui attend son équipe : "un terrain très pourri, beaucoup de vent et de pluie".

Ne pas rater l'entame de match

Les anglais ont raté leur entrée dans la compétition avec deux défaites. Leurs chances de qualifications sont limitées mais pas totalement compromises; Franck Azéma se rappelle de Montpellier qualifié la saison passée avec trois défaites. D'ailleurs Bath n'a pas été surclassé par l'Ulster et les Harlequins puisqu'après ces deux défaites, leur différence de points n'est que de moins sept. Et puis les anglais célébreront leur centième match de Champions Cup (qu'ils ont remporté en 1998), de quoi apporter le petit supplément de motivation nécessaire.

Cette double confrontation (le retour aura lieu le dimanche 15 décembre au Michelin) sera décisive et Bath pourrait bien être un révélateur pour l'ASM. L'équipe a besoin d'un match référence et de mettre de l'intensité pendant 80 minutes. Pour le moment, les Clermontois connaissent quelques trous d'air avec une tendance à rater leurs débuts de rencontre. Le mal est connu, identifié, les joueurs ont travaillé dessus cette semaine mais décréter que c'est terminé ne suffit pas, il faudra le prouver sur le terrain.

Une préparation courte mais intensive

Les Clermontois seront donc ambitieux, pas forcément sur le plan du jeu mais avec la ferme intention de s'imposer à Bath. Morgan Parra sait qu'il n'y a pas d'autre option : "on a besoin de repartir avec des points". Même si la semaine a été courte, ils ont préparé minutieusement cette rencontre qui peut être capitale pour la saison du club selon Franck Azéma: "c'est une bonne pression, ce sont ces déplacements là qui forgent le caractère d'une équipe".

Le manager clermontois Franck Azéma © Radio France - Emmanuel Moreau

La double confrontation contre Bath sera décisive selon Franck Azéma Copier

Cette rencontre entre Bath et l'ASM est évidemment à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet (de retour après une longue blessure). Le "Rugby club", animé par Matthieu Moebs, commencera à 20h30.