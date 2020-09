RUGBY. Champions Cup : "Ça cogne à l’entraînement" avant Toulouse-Ulster

Il devait se jouer le 5 avril au Stadium. Ce sera finalement un 20 septembre à Ernest-Wallon devant 5.000 spectateurs. A trois jours du quart de finale face à l'Ulster, le manager du Stade Toulousain Ugo Mola a évoqué ce rendez-vous important. Comme en

Mola : "Ne pas faire la guerre avant"

Toulouse a eu deux matches de Top 14 pour se mettre en condition, face à La Rochelle et Clermont. 29 joueurs ont été exposés sur ces deux rencontres. Et cette semaine, ça a tapé fort à l'entraînement dans l'optique de se faire une place. Matthis Lebel en a fait les frais avec 13 points de suture au visage : "Quand il y a quelques points de suture et de la sueur à l'entraînement... Honnêtement ça cogne. C'est la bonne nouvelle. Reste à ne pas faire la guerre avant. J'ai envie de ne pas être trop impatient pour leur mettre la pression qui ne serait pas la bonne, pour qu'on joue notre rugby et notre chance à fond", explique le manager Ugo Mola.

Jouer sa chance à fond et prendre du plaisir malgré le contexte : "C'est tellement morose l'ambiance générale autour de ce que l'on vit, quels que soient nos métiers respectifs, quand tu as la chance de pouvoir prendre un peu de plaisir et d'en donner un peu... C'est le moment. Je veux qu'on vive cette semaine pleinement en prenant du plaisir."

Casse-tête pour le staff

Le staff toulousain fera forcément des malheureux et devra faire des choix au sein d'un effectif quasi au complet : "C'est très particulier de démarrer une saison avec des choix à faire, très particulier pour un staff d'établir une équipe performante sur un quart de finale après deux matches de championnat. Il faudra gérer la frustration pour ceux qui n'auront pas été exposés. Mais la saison va être longue", enchaîne Ugo Mola.

Parmi les absences, celles de Clément Castets et du Sud-Africain Rynhardt Elstadt. Elles s'ajoutent aux blessures de Arthur Bonneval et Pierre Fouyssac.

Dimanche, Toulouse jouera son 18e match de phase finale de la Coupe d'Europe. Seul le Munster fait aussi bien. Toulouse-Ulster à vivre à partir de midi sur l'antenne de France Bleu Occitanie.