RUGBY - Champions Cup / Challenge Cup : le programme et les résultats de la 1ère journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 1ère journée de la Champions Cup et de la Challenge Cup de rugby. Huit clubs français dans la première, six dans la seconde sont en lice et vont se lancer à la course au titre dans des compétitions au format inédit.

La Champions Cup et la Challenge Cup de rugby démarrent ce vendredi dans un nouveau format, repensé pour tenir compte des conséquences de l'épidémie de coronavirus. Plus courtes, plus exigeantes et aussi plus inéquitables, les compétitions européennes nouvelle formule interdisent le moindre faux pas.

Champions Cup

Huit clubs français se lancent dans la course au titre, avec comme objectif la finale à Marseille le 22 mai prochain. Cette année, ce sont plus 20 équipes mais 24 qui vont s'affronter, réparties en deux poules. Sont qualifiées les huit clubs les mieux classés en Top 14, en Premiership (Angleterre) et en Pro14 (Irlande, Ecosse et pays de Galles).

Le calendrier a été raccourci et les clubs d'une même ligue, présentant dans une même poule, ne pourront pas s'affronter. "Ces clubs seront répartis dans deux poules de 12 grâce à un tirage au sort et le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre journées de matchs de poules et une phase éliminatoire composée de quarts de finale aller-retour, demi-finales puis de la finale à Marseille le 22 mai 2021", explique l'EPCR, l'instance organisatrice des compétitions continentales de rugby.

Dans chaque poule, les quatre meilleures équipes au classement sont qualifiées pour les quarts. Les clubs classés de la 5e à la 8e place basculeront dans la phase de huitième de finale de la Challenge Cup.

Les huit clubs français qualifiés en Champions Cup

Qu'y a-t-il de commun entre le Racing 92, au programme relativement abordable (Connacht et Harlequins) et celui, presque cauchemardesque, de Clermont (Bristol et le Munster) ou Toulouse (Exeter et l'Ulster)? Réponse : les trois clubs figurent dans la même poule B et se disputeront entre eux un billet pour les quarts de finale, mais pas face aux mêmes adversaires...

Qui survivra à cette poule B, où trois cadors français (Toulouse, Racing, Clermont), deux favoris anglais (Exeter, Bristol) et deux historiques irlandais (Munster et Ulster) vont batailler pour 4 places? Au moins trois d'entre eux resteront à quai, sachant que le reste du groupe est ardu (Glasgow, Harlequins, Gloucester, Lyon, Connacht).

Le plateau semble moins relevé dans la poule A où les Français - Toulon, La Rochelle, Union Bordeaux-Bègles et Montpellier - semblent en mesure de se frayer un chemin derrière le Leinster.

Le programme de la 1ère journée pour les clubs français

Vendredi 11 décembre

Poule A (18h30) Northampton (ENG) - Bordeaux-Bègles (FRA)

Poule B (21h00) Ulster (IRL) - Toulouse (FRA)

Samedi 12 décembre

Poule B (14h00) Bristol (ENG) - Clermont (FRA)

Poule A (16h15) Toulon (FRA) - Sale (ENG)

Poule A (18h30) Montpellier (FRA) - Leinster (IRL)

Poule A (21h00) Edimbourg (SCO) - La Rochelle (FRA)

Dimanche 13 décembre

Poule B (14h00) Lyon (FRA) - Gloucester (ENG)

Poule B (16h15) Racing 92 (FRA) - Connacht (IRL)

Challenge Cup

Le Challenge européen, lui, débutera avec quatorze clubs (six de Top 14, quatre de la Premiership anglaise et quatre de Pro 14) dans une poule unique. Le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre de phase éliminatoire. A l'issue de cette première phase, les huits meilleurs affronteront les les clubs classés de la 5e à la 8e place deux deux poules de Champions Cup. La finale aura lieu le 21 mai au Stade Vélodrome.

Vendredi

(18h30) Stade Français (FRA) - Trévise (ITA)

(20h45) Leicester (ENG) - Brive (FRA)

(21h00) Newcastle (ENG) - Cardiff (WAL)

Samedi

(14h00) Zebre (ITA) - Bayonne (FRA)

(15h00) Agen (FRA) - London Irish (ENG)

(21h00) Pau (FRA) - Worcester (ENG)

(21h00) Ospreys (WAL) - Castres (FRA)