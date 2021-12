RUGBY - Champions Cup / Challenge Cup : le programme et les résultats de la première journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 1ère journée de la Champions Cup et de la Challenge Cup de rugby. Le Racing 92 ouvre le bal vendredi face à Northampton, Toulouse remet son titre en jeu en début samedi face à Cardiff.

Ce week-end, le Stade Toulousain remet son titre de Champion d'Europe en jeu. Dès vendredi, les 24 meilleurs clubs européens s'affrontent, répartis en deux poules. Huit équipes françaises sont en lice pour le sacre suprême. Mais l'épidémie de Covid-19 est toujours de la partie et semble bien décidée à jouer les troubles fêtes comme l'année dernière. L'équipe galloise des Llanelli Scarletts, dont 32 joueurs et membres du staff sont en quarantaine, a d'ores et déjà déclaré forfait pour son match contre Bristol samedi.

Toulouse en favori

Le Stade Toulousain, qui a réussi coup double la saison dernière en remportant la Coupe d'Europe et le titre en Top 14, ne semble pas être rassasié. "Le club a toujours eu un appétit particulier pour cette compétition", a déclaré Ugo Mola, manager des Rouge et Noir. Le club démarre cette édition au pays de Galles face à Cardiff, où les Toulousains ont décroché en 1996 la première de leurs cinq étoiles européennes. Cardiff se présente avec un effectif amoindri du fait de cas de Covid-19 parmi six de ces membres.

C'est le Racing 92 qui ouvrira cette premier journée de Coupe d'Europe, vendredi face aux Anglais de Northampton. Mal en point en championnat, les Ciel et Blanc s'attendent à un match périlleux face à une équipe qui ne les a pourtant jamais battus.

Le choc entre l'UBB et Leicester

L'Union Bordeaux-Bègles s'attaque samedi à Leicester, leader de la Premiership anglaise. L'affiche s'annonce savoureuse puisque les deux équipes ne se sont jamais affrontées sur la scène internationale. Les Tigres, doubles vainqueurs de la Champions Cup en 2001 2002, vont affronter des Girondins invaincus à domicile depuis juin.

La Rochelle, finaliste malheureuse de la Coupe d'Europe, espère se remettre en selle en recevant Glasgow. Malgré un faux-pas le week-end dernier face au Stade Français, les Maritimes ont retrouvé le cap en faisant évoluer leur jeu, avec plus de rythme et de possession. De son côté, le Stade Français retrouve le niveau européen pour la première fois depuis la saison 2015-2016 et affrontent les Irlandais du Connacht. Clermont, qui alterne le bon et le moins bon en championnat, reçoit la province irlandaise de l'Ulster qui ne s'est plus imposée en France depuis janvier 2016.

Montpellier, vainqueur du Challenge européen la saison dernière et intraitable en Top 14 cette saison, va passer un vrai test en Angleterre, sur le terrain d'Exeter, champion d'Europe 2019. Enfin, Castres tentera d'imposer sa loi aux Harlequins, dernière équipe européenne à avoir battu le CO à Pierre-Fabre, en 2015.

Le programme de la 1ère journée pour les clubs français

Vendredi 10 décembre

Poule A

Northampton (Angleterre) - Toulouse (21h)

Samedi 11 décembre

Poule A

Clermont - Ulster (18h30)

- Ulster (18h30) Exeter - Montpellier (21h)

Poule B

Cardiff - Toulouse (14h)

(14h) Bordeaux-Bègles - Leicester (16h15)

Dimanche 12 décembre

Poule A

La Rochelle - Glasgow (16h15)

Poule B

Connacht - Stade Français (14h)

(14h) Castres - Harlequins (18h30)

Challenge Cup

Vendredi 10 décembre

Lyon - Gloucester (21h)

Samedi 11 décembre