RUGBY - Champions Cup/Challenge Cup : le programme et les résultats des 8e de finale

Elles reviennent de loin mais elles seront bien là dès vendredi. Les compétitions européennes du rugby reprennent ce week-end avec les 8e de finale et 7 clubs français sont encore engagés. C'est Toulon qui ouvre les hostilités en Champions Cup vendredi (18h30) avec un déplacement périlleux sur les terres du Leinster, la province irlandaise qui partage le record de trophées (quatre) avec le Stade toulousain.

Plus tard à 21h, La Rochelle prend le relai avec un duel plus abordable sur le papier face à Gloucester qui joue le maintien en Championnat d'Angleterre. Clermont, le Stade Toulousain et Lyon joueront samedi, respectivement face aux Anglais des Wasps, aux Irlandais du Munster et aux Anglais d'Exeter, tenants du titre. Puis le Racing 92 et Bordeaux-Bègles boucleront le week-end à domicile contre Edimbourg et Bristol, lauréat du Challenge européen, la "petite" coupe continentale, l'an passé.

En Challenge Cup, deux clubs français sont toujours présents. Agen, lanterne rouge du Top 14 avec seulement deux points au compteur, se déplace à Trévise et Montpellier reçoit Glasgow.

Matchs à élimination directe

Les représentants du Top 14 n'auront pas le droit à l'erreur, car il n'y aura pas de match retour et les quarts de finale se dérouleront dès le week-end de la semaine prochaine, eux aussi en un seul match. L'organisateur des compétitions européennes avait vu les choses autrement au départ. La phase à élimination directe devait débuter lors des quarts, prévu en matchs aller-retour après une phase de groupes de quatre journées.

Mais l'apparition du variant anglais du coronavirus, qui a touché plusieurs clubs britanniques l'hiver dernier, a changé la donne. Les équipes n'ont pu jouer au mieux que deux matchs de poule en décembre. Celles touchées par des contamination n'en ont disputé qu'un, avec match perdu sut tapis vert pour celui qui a été annulé.

Marseille encore privée des finales

Avec les risques liés au virus, l'organisateur avait donc décidé d'écourter la première phase tout en mettant sur pied des 8e de finale, non sans subir des critiques au sujet de son protocole sanitaire, jugé insuffisamment strict. Comme l'an passé et pour des raisons encore liées à la pandémie, Marseille n'accueillera pas les finales de coupes d'Europe, prévues les 21 et 22 mai, et devra attendre l'édition 2022. L'organisateur a officialisé les choses mercredi et réfléchit à une solution de repli.

Le programme des 8e de finale

Vendredi 2 avril

Leinster - Toulon (18h30)

(18h30) Gloucester - La Rochelle (21h)

Samedi 3 avril

Wasps - Clermont (13h30)

(13h30) Munster - Toulouse (16h)

(16h) Exeter - Lyon (18h30)

Dimanche 4 avril

Racing 92 - Edimbourg (13h30)

- Edimbourg (13h30) Bordeaux-Bègles - Bristol (16h)

- Bristol (16h) Llanelli Scarlets - Sales (18h30)

Challenge Cup

Vendredi 2 avril

Montpellier - Glasgow (21h)

Samedi 3 avril