Rugby Champions Cup : Cruelle défaite de l'ASM face au Munster (31-39)

Quelle déconvenue... Avec un premier essai inscrit par Alivereti Raka après 27 secondes de jeu, un essai de pénalité six minutes plus tard et un essai de Penaud, les clermontois qui ont inscrit pas moins de 3 essais en un quart d'heure imaginaient assez mal un retournement de situation comme celui-ci...

Au terme du premier acte, c'est une équipe jaune et bleue métamorphosée qui a fait son retour sur la pelouse du Michelin laissant le Munster revenir au score et prendre l'avantage. En guise de maigre consolation, un petit point de bonus offensif pour récompenser les 4 essais auvergnats. Grosse déception en vue des qualifications pour les quarts de final...

Le week-end prochain retour au Top 14 avec un déplacement sur la pelouse du rugbly club toulonnais, coup d'envoi dimanche 27 décembre à 21h