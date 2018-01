Une vraie douche froide... Les matchs de se suivent et se ressemblent pour les clermontois. Après la terrible défaite face au Racing en Top 14, les jaunes et bleus n'ont pas réussi à s'imposer face aux Saints qui, bien qu'éliminés, ont tenu tête aux auvergnats.

Victoire historique pour Northampton

Les anglais connaissent une première partie de saison très médiocre tant en championnat qu'en campagne européenne. Bon derniers de leur poule, cette victoire est la première dans cette compétition. Depuis le changement d’entraîneur en décembre dernier, les hommes d'Alan Dickens semblent avoir repris du poil de la bête. "Les joueurs avaient le sourire, ça fait du bien" savoure le technicien anglais.

L'ASM avait pourtant bien débuté la rencontre avec un essai de Rémi Grosso dès la 2ème minute. Les Saints ont d'abord tenté de rivaliser ne réussissant pas dans un premier temps à devancer les clermontois qui avaient réactivé leur dynamique européenne.

Retournement de situation en deuxième mi-temps avec une belle performance des anglais qui ont enchainé les essais pour le plus grand plaisir des supporters du Franklins Garden.

On avait la possibilité de se qualifier dès ce soir, mais on va se remettre la pression cette semaine... Franck Azéma, entraineur de l'ASM.

"On a pas été consistant, on a pas joué en équipe" regrette Franck Azéma, "la défaite, ça fait chier, ce qui m'agace, c'est le manque d'envie, on s'est désunis".

Il faudra donc attendre pour une éventuelle qualification en quart de finale. "Quand il n'y a plus la discipline, l'envie, c'est compliqué, on a pas bossé ensemble" analyse Morgan Parra, "on a pas été bon, on est tombé dans le piège malgré notre vécu en coupe d'Europe, on va avoir le couteau sous la gorge toute la semaine" ajoute le demi de mêlée de l'ASM.

Prochain match samedi 20 janvier avec la réception des Ospreys, coup d'envoi à 16h15.