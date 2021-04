Rugby - Champions Cup : jaune et bleu ou rouge et noir, qui sont les meilleurs supporters ?

Qui sont les meilleurs supporters ? Les jaune et bleu ou les rouge et noir ? A vous de jouer.

Il n'y aura pas de public dans les travées du stade Marcel-Michelin ce dimanche 11 avril pour assister au quart de finale entre l'ASM Clermont et le Stade Toulousain. La faute aux restrictions sanitaires à nouveau en cours dans l'ensemble de la métropole française pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Pas de supporters dans les tribunes, mais France Bleu Occitanie et France Bleu Pays d'Auvergne vous proposent de soutenir votre équipe préférée en envoyant vos meilleurs clichés et vos vidéos de jaune et bleu et de rouge et noir afin de savoir qui sont les meilleurs supporters.

Deux clubs historiques de l'hexagone face à face

Clermont et Toulouse, ce sont les deux clubs historiques de l'hexagone, ceux qui figurent depuis le plus longtemps dans l'élite du rugby français avec Castres. Niveau palmarès national, le Stade Toulousain totalise 20 boucliers de Brennus (le dernier obtenu en finale contre... l'ASM en 2019) et l'ASM en a décroché deux pour 14 finales perdues. Une "malédiction" qui refait parler d'elle à chaque fois que les Clermontois disputent une phase finale.

Au niveau européen, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans cette affiche, l'ASM a disputé trois finales de la Champions Cup, sans jamais l'emporter. Le Stade Toulousain, lui, affiche quatre étoiles sur son maillot. Mais la dernière date de 2010 et le Stade, après avoir gagné de nouveau le championnat, rêve de renouer avec son histoire européenne.

De son côté, l'ASM Clermont Auvergne a décroché trois victoires en Challenge Européen (la dernière en 2019), le nom actuel de la "deuxième" Coupe d'Europe.

La statistique avant le quart de ce dimanche : le Stade Toulousain n'a pas gagné à Marcel-Michelin depuis 2002 (16-19).

Le Clermontois Damian Penaud et le Toulousain Antoine Dupont se côtoient chez les Bleus mais seront adversaires ce dimanche en Champions Cup. © AFP - Anne-Christine Poujoulat

Rendez-vous ce dimanche pour suivre le quart de finale sur France Bleu

Rendez-vous ce dimanche 11 avril à partir de 16h pour suivre en direct le quart de finale sur France Bleu Occitanie et France Bleu Pays d'Auvergne.