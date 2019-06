Rugby Champions Cup : l'ASM affrontera les Harlequins, Bath et l'Ulster dans la poule 3

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Souvent malheureux lors du tirage au sort, les Clermontois ont suivi avec attention le tirage au sort des poules de la Champions Cup. "Pas d'équipe française, c'est la première satisfaction" se félicite Eric de Cromières, le président de l'ASM.

Pas de club français

"C'est effectivement la première bonne nouvelle, ne pas avoir de club français dans la poule, c'est bien pour les supporters". Le tirage au sort a été plutôt favorable. L'ASM a été désignée tête de série, avec les anglais d'Exeter. Et profite ainsi d'un tirage plus favorable.

"Deux équipes anglaises, et les irlandais de l'Ulster qu'on connaît, mais c'est toujours un objectif de se qualifier" poursuit Franck Azéma. Un objectif affiché. "On nous met la pression rapidement, mais la qualification est toujours l'objectif, même si c'est de plus en plus épais".

La finale aura lieu le samedi 20 mai au stade Vélodrome à Marseille. La compétition débutera le 15 novembre. Le détail du calendrier sera communiqué ultérieurement.