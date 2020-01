Rugby Champions Cup : l'ASM ne maîtrise pas son destin pour jouer le quart de finale au Michelin

Vainqueurs des Irlandais de l'Ulster (29-13), les Clermontois sont qualifiés. Mais pour jouer leur quart de finale au Michelin début Avril, ils devront gagner sur le terrain des Harlequins samedi prochain dans la banlieue de Londres. Et surtout compter sur un faux pas de leurs concurrents.

Dans leur canapé ce dimanche, les Clermontois ont certainement regardé le match entre le Racing et le Munster. Et ils étaient clairement supporters des Irlandais. Car une victoire, ou même un match nul, du Munster laissait l'ASM maîtriser son destin le week-end prochain. Mais les Racingmen ont gagné (39-22) avec le bonus offensif. Il faudra donc gagner au Stoop. Une condition nécessaire, mais pas suffisante. Car le Leinster, Toulouse, Exeter, et le Racing sont désormais mieux classés.

Le Michelin ou l'Aréna ?

Dès lors, une forte probabilité semble se dessiner. Un quart de finale franco-français entre l'ASM et le Racing. Soit au Michelin, comme il y a deux ans lors de la victoire des Franciliens, soit à l'Aréna, si les deux équipes gagnent leur dernier match. Mais les Franciliens vont jouer chez les Saracens, tenants du titre, et désormais encore en course.

Le coup d'envoi du match Saracens-Racing est prévu samedi prochain à 14 heures, soit juste avant Harlequins-ASM, à 16h15.