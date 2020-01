Rugby Champions Cup : l'ASM doit battre l'Ulster pour espérer un quart de finale au Michelin

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On veut se qualifier, on ne va pas se cacher". Sébastien Vahaamahina va retrouver les joutes internationales avec envie. "Mon premier match de Champions Cup cette saison, je suis excité" confie le deuxième ligne clermontois. "Honnêtement, on a mis le top 14 de côté et on ne pense plus qu'à la coupe d'Europe" ajoute l'entraineur Franck Azéma.

Un huitième de finale

Car si l'ASM est en ballottage défavorable (8e) en Top 14, le parcours en Champions Cup laisse envisager un quart de finale au stade Marcel-Michelin. Pour cela, il faudra battre l'Ulster, pour valider la participation à la phase finale, puis gagner chez les Harlequins la semaine suivante pour espérer finir parmi les quatre meilleurs premiers.

Pour la première fois cette saison, le stade Marcel-Michelin devrait afficher complet. "C'est le premier gros match de la saison, presque comme un huitième de finale pour se qualifier, et aller chercher la première place pour ensuite jouer à domicile le quart de finale" prévient Morgan Parra. Le demi de mêlée se prépare à un beau duel avec son vis à vis John Cooney. "C'est leur plaque tournante, mais il s'épanouie aussi dans cette équipe car le boulot est fait à côté".

C'est spécial car on n'a jamais gagné cette compétition... Morgan Parra, capitaine de l'ASM

Malmenés à Belfast en première période lors du match aller à Belfast, les Clermontois avaient ramené un précieux point de bonus défensif (18-13). Un point, c'est justement se qui sépare les deux équipes au classement (17 pour l'Ulster et 16 pour l'ASM).

Les vainqueurs sont qualifiés

Dans cette poule, il devrait y avoir deux qualifiés. Reste à savoir qui terminera à la première place, et si ce sera suffisant pour recevoir en quart de finale.

Le match ASM-Ulster est à vivre en intégralité ce samedi dès 13h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.