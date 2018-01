Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Il n'y a pas de calcul à faire". Franck Azéma élude les différents cas de figure. L'entraineur de l'ASM sait pertinemment qu'il y a éventuellement un échappatoire, "on veut gagner, ça rendra les calculs plus simples". La défaite à Northampton, conjuguée au match nul des Saracens à Swansea contre les Ospreys, a portant redistribué les cartes dans cette poule. "On est encore premier" rappelle Rémi Lamerat, le trois quart centre clermontois, "on sait ce qu'il reste à faire".

Une victoire pour un quart au Michelin

Pour les Clermontois, pas d'alternative, une victoire et l'ASM sera qualifiée. "Si on avait perdu chez les Saracens, et qu'on avait gagné à Northampton, on aurait le même nombre de points, et on dirait qu'on est en bonne position" observe Azéma.

Après 9 mois d'absence ... qui fera son retour à la compétition ce week-end face aux @ospreys ? 🤗 #YellowArmypic.twitter.com/cqZ3GItMGz — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 19, 2018

Si les Clermontois ont encore leur destin en main, la situation ressemble étrangement à celle de 2016. Lors du dernier match de la phase qualificative au stade Marcel-Michelin, l'ASM s'était inclinée, oubliant de prendre une pénalité en toute fin de match synonyme de qualification. "On a appris du passé, et nous sommes en alerte pour réagir en fin de match si besoin" prévient Franck Azéma.

Une défaite peut être rédhibitoire

Dans cette poule, la sensation pourrait être l'élimination du double tenant du titre, les Saracens, en ballottage très défavorable, ne maîtrisent plus leur destin. "Ce serait historique je crois", s'interroge Rémi Lamerat. "Mais pour nous, l'essentiel est gagner" martèle le deuxième ligne Arthur Iturria, "le reste on verra après".

Le match ASM-Ospreys est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 16 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne?