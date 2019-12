Rugby Champions Cup : l'ASM doit confirmer la victoire à Bath

Sam Ezeala et les Clermontois ont gagné à Bath avec le bonus offensif

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Ils sont éliminés de la compétition, il faut dire ce qui est". Effectivement, Camille Lopez a raison. Avec trois défaites en trois matchs, Bath ne remportera pas l'épreuve pour la deuxième fois de sa longue histoire. Mais les anglais n'en restent pas moins dangereux prévient l'entraineur de l'ASM, Franck Azéma. "Il vont rester fidèle à ce qu'ils font, ils vont jouer tous ballons pour trouver un match référence".

Grâce, notamment, à un doublé de Sam Ezeala, les Clermontois ont ramené un précieux point de bonus offensif de Bath. "On le sait, tous les points vont compter dans cette compétition" ajoute Morgan Parra, le capitaine de l'ASM, 491 points inscrits, qui connaît bien la compétition, et pourrait devenir le douzième joueur à avoir marqué plus de 500 points dans le tournoi.

Ce qu'il aurait pû faire lors du match aller sans un protocole pour commotion cérébrale qui l'a contraint de quitter le terrain. Mais il a la tête dure. "Je n'ai pas fais un KO complet, on fait les tests, tout est bon" précise le demi de mêlée qui sera bien en mesure de tenir sa place.

On a les cartes en main oui, mais si on gagne ce week-end contre Bath... Morgan Parra, capitaine de l'ASM Clermont

Si Bath est éliminé, les irlandais de l'Ulster, les Harlequins, et l'ASM sont encore en course. Et pas sur que dans cette poule, le deuxième soit qualifié.

Le match ASM-Bath est à vivre en intégralité ce dimanche, à partir de 16 heures, sur France Bleu Pays d'Auvergne.