Rugby Champions Cup : l'ASM doit gagner chez les Harlequins pour espérer le quart au Michelin

Une victoire chez les Harlequins est nécessaire. Mais il faudra aussi ensuite attendre un résultat favorable dans les autres poules pour que les Clermontois jouent le quart de finale de la Champions Cup à domicile. Ce sera le 10e dans cette compétiton. Reste à savoir où, et contre qui...

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Les calculs sont simples, on doit gagner, et ensuite il faut que le Racing perde chez les Saracens". Alexandre Lapandry évoque le scénario le plus probable pour que l'ASM joue son quart de finale au Michelin. Le troisième ligne sait qu'il ne faut rien attendre du Leinster (à Trévise), de Toulouse (qui reçoit Gloucester) ou Exter (qui reçoit la Rochelle).

Supporters des Saracens

En revanche, si l'ASM s'impose chez les Harlequins, c'est bien encore dans la banlieue de Londres que devrait se jouer l'avenir des Clermontois lors du match entre les Saracens (qualifiés en cas de victoire) et le Racing (quart de finale à l'Aréna en cas de victoire) . Ce n'est pas très patriotique, mais il faudra clairement soutenir les Sarries...

Largement battus lors du match aller, les Harlequins n'ont plus rien à espérer. Mais leur victoire à Bath le week-end dernier montre qu'ils ne vont pas galvauder ce match contre l'ASM. "Au Michelin, ils étaient venus sans leurs mondialistes" ajoute Rabah Slimani. "C'est important d'être qualifié" poursuit le pilier de l'ASM, "c'est la 10e fois je crois pour le club, maintenant je sais ce que c'est de jouer un match de phase finale à Clermont".

Il reste quatre matchs pour gagner la coupe d'Europe... Alexandre Lapandry, troisième ligne de l'ASM

Pour leur retour dans la compétition, les Clermontois ont atteint un premier objectif. Se qualifier parmi les huit meilleurs équipes européennes. Reste à terminer dans les quatre meilleurs premiers pour jouer au Michelin.

L'équipe de l'ASM sera quelque peu remaniée pour cette rencontre en raison des blessures. Avec une première en 3eme ligne puisque Fritz Lee est forfait, c'est Arthur Iturria qui jouera en numéro 8, un poste où il n'a pas évolué depuis les espoirs. En 2eme ligne, Sitaleki Timani remplace Paul Jedrasiak et au centre Apisasai Naqalevu sera titulaire à la place de George Moala.

Le match Harlequins-ASM est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec le rugby club animé par Matthieu Moebs dès 16 heures, et les commentaires depuis le Stoop à Twickenham de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet.