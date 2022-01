Rugby - Champions Cup : l'ASM joue sa qualification contre l'Ulster à Belfast

"C'est un énorme défi". Etienne Falgoux mesure la difficulté du challenge. S'imposer au Kingspan Stadium pour ne pas se préoccuper des autres résultats de la poule, et ainsi valider la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

A la lutte avec Sale, Glasgow et Montpellier, l'ASM a son destin en main. "La victoire contre les anglais nous a donné un objectif" confirme Benson Stanley, en charge de la défense, "on veut rester en vie dans cette compétition, et se qualifier pour les huitièmes de finale". Le néo-zélandais reconnaît pourtant que ce format, et la crise sanitaire, ont impacté l'épreuve. "Normalement, quand tu perds à la maison, c'est terminé, mais là on a encore une chance, c'est vrai que c'est un peu bizarre". Battus au stade Marcel-Michelin (23-29), les Clermontois vont essayer de prendre leur revanche à Belfast.

Belfast, ce n'est pas forcément un bon souvenir pour le jeune troisième ligne Lucas Dessaigne. "C'est là que j'ai fait mon KO pour mon premier match en coupe d'Europe". Un baptême du feu pour le clermontois qui est prêt à apporter son enthousiasme dès le début de la rencontre. "J'essaye de donner tout ce que je peux quand je suis sur le terrain, mais je sais aussi que je profite de l'absence à mon poste de joueurs cadres".

Une victoire assurerait la qualification pour l'ASM. Une condition suffisante, mais forcément nécessaire. Tout dépendra des autres résultats dans les matchs Montpellier-Exeter, Sale-Ospreys et Glasgow-La Rochelle. Trois rencontres qui se joueront après Ulster-ASM. "On aura pas de questions à se poser, ni calculs à faire comme ça" conclut Etienne Falgoux.

Le match Ulster-ASM est à vivre en intégralité ce samedi dès 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.