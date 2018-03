Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

L'histoire retiendra que l'ASM va jouer ce dimanche son 9e quart de finale de coupe d'Europe. Et pour la cinquième fois consécutive depuis 2013, ce sera au stade Marcel-Michelin. Mais ce qui a changé cette saison, c'est que les Clermontois n'ont plus que cette compétition pour gagner un titre. "C'est la première fois depuis que j’entraîne effectivement" reconnaît Franck Azéma, "il y a deux ans, nous n'avions que le Top 14, mais là c'est différent".

Largués en Top 14, les Champions de France savent depuis la raclée prise à Toulon (49-0) qu'ils ne pourront défendre leur titre dans quelques semaines. "Je n'avais jamais connu cette situation" avoue Alexandre Lapandry, qui sera titulaire ce dimanche, alors qu'il n'avait pas joué les phases finales la saison dernière.

On n'a pas joué au loto, on n'a pas gagné au tirage, ce quart de finale ici, on l'a mérité... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Si l'ASM a vécu un calvaire en Top 14 cette saison, le parcours des Clermontois en Champions Cup force le respect. "Personne ne nous voyait sortir de cette poule" martèle Morgan Parra. Un succès à Swansea contre les Ospreys avait en effet lancé idéalement cette nouvelle campagne. Les deux victoires contre les Saracens actant la qualification.

Les 8 raisons de croire à un miracle clermontois en Champions Cup ➡➡ https://t.co/UsNzJwHUeCpic.twitter.com/SzX5KoIUqT — Le Rugbynistere (@LeRugbynistere) March 30, 2018

Humiliés à la U Arena il y a quelques semaines, les Clermontois retrouvent les Racingmen, comme en demi-finale du Top 14 à Marseille la saison dernière, où la précédente à Rennes. "C'est maintenant presque devenu un classique" se marre le trois quart centre francilien Henri Chavancy, qui tance un journaliste lui demandant si le Racing est bien favori. "Vous avez déjà joué au Michelin ?". La réponse est cinglante, "c'est une atmosphère hostile, et on sait qu'ils n'ont plus que ça à jouer...".

Ils n'ont que ça en tête depuis longtemps, on sait où on va mettre les pieds... Laurent Travers, co-entraineur du Racing 92

Vainqueurs à Lyon la semaine dernière, et potentiellement qualifiables directement en demi-finale du Top 14, les Racingmen sont au rendez-vous du printemps. "C'est l'excitation des grands matchs, avec une petite boule au ventre" savoure Yannick Nyanga, "on est pas en quart de finale par hasard, et Clermont le joue à domicile, mais on y est aussi, et on va faire en sorte que l'aventure continue encore un peu" ajoute le troisième ligne du Racing. En coulisse, le match a également commencé sur Twitter, l'ASM rappelant au passage les conditions d'accueil déplorables du vestiaire visiteur à la U Arena...

Le match va se jouer à guichets fermés, un avantage certain pour l'ASM. "On est fier d'offrir ce quart de finale à nos supporters" positive Franck Azéma. "Merci d'être avec comme d'habitude malgré les circonstances" poursuit le président du club, Eric de Cromières. "On sait que tout peut s'arrêter là, et ce serait alors une saison de merde..." conclu Morgan Parra.

📋 COMPO | ASM Clermont vs Racing 92 | #ASMR92



Découvrez le XV de départ des Ciel et Blanc qui affrontera @ASMOfficiel dimanche (01/04) à 14h lors du quart-de-finale de la @ChampionsCup_FR !



Allez Racing !



#RacingFamilypic.twitter.com/jddMQTwGT9 — Racing 92 (@racing92) March 30, 2018

ASM-Racing, un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, à partir de 13 heures.