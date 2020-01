Rugby Champions Cup : l'ASM jouera son quart de finale au Michelin

Vainqueurs chez les Harlequins (19-26), les Clermontois joueront leur quart de finale à domicile après la victoire des Saracens contre le Racing. reste à savoir contre qui. Pour celà, il faudra attendre le résultat du match entre Toulouse et Gloucester.

"On ne voulait pas avoir de regrets, on en n'aura pas". Morgan Parra, auteur de 16 des 26 points de son équipe au Stoop face aux Harlequins espérait secrètement une issue favorable. Le capitaine de l'ASM misait certainement sur une victoire des Sarries. Car pour jouer le quart de finale au Michelin, il fallait d'abord s'imposer, ce qui a été fait, et ensuite attendre un faux pas d'Exeter, vainqueur de La Rochelle, ou du Racing, chez les Saracens. Ou enfin de Toulouse, qui recevra Gloucester, en clôture de la phase qualificative.

Les Racingmen, qui menaient pourtant (17-21) à la mi-temps, après l'expulsion définitive de Skelton, se sont inclinés dans la banlieue de Londres chez les tenants du titre. Les Sarries défendront donc leur titre.

Un 10e quart de finale au Michelin

Qualifiée pour la 10e fois en quart de finale, l'ASM devient le 4e club le plus régulier dans la compétition. Les Clermontois joueront début avril devant leurs supporters. Ce sera contre le Racing, ou contre Toulouse. Les deux équipes comptant le même nombre de points, avant le match entre Toulouse et Gloucester.