Rugby Champions Cup : l'ASM n'ira pas au Munster la semaine prochaine

Le ministère des Sports a en effet écrit ce week-end à la Ligue nationale de rugby (LNR) "pour l'inviter à reporter les prochaines rencontres incluant des clubs français, conformément aux souhaits exprimés par plusieurs clubs professionnels français de rugby ces derniers jours", explique ce communiqué.

Les Clermontois devaient aller à Limerick en Irlande affronter le Munster, avant de recevoir les anglais de Bristol la semaine suivante.

Si c'est un danger d'aller là-bas ou de les recevoir... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM.

Selon une source institutionnelle, la Ligue nationale de rugby devrait appliquer ces préconisations alors que tout déplacement ou séjour au Royaume-Uni est déjà fortement déconseillé.

Cette décision remet donc en cause les deux prochaines journées de la phase de poule des deux coupes d'Europe de rugby, la Coupe d'Europe et le Challenge européen, prévues le 15 et 22 janvier. "Si on te dit que tu prends un risque de ramener le Covid, ça veut dire que tu mets non seulement la coupe d'Europe en danger, mais aussi le Top 14 et aussi la vie des gens" poursuit Franck Azéma, "quand tu ne le sais pas c'est une chose, mais quand tu le sais s'en est une autre".

Les clubs français sont invités à ne pas jouer contre les Britanniques

Cette semaine, différentes réunions entre l'EPCR, organisateur des compétitions continentales, et les différents championnats impliqués avaient permis de renforcer le protocole sanitaire, jugé trop léger par les clubs du Top 14.

Les organisateurs avaient assuré vouloir se calquer sur le protocole appliqué en France, où les équipes sont testées trois jours avant les matches, au lieu de six dans les deux coupes européennes.

La Ligue devrait profiter de cette recommandation du gouvernement pour reprogrammer des matchs en retard, ou avancer une ou deux journées complète de Top 14.