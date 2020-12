Rugby Champions Cup : l'ASM ne doit pas prendre un carton à Bristol

"Chaque point, chaque essai, chaque carton jaune va compter". Franck Azéma sait que dans ce nouveau format de compétition, il ne faudra rien laisser trainer en route. Avec désormais vingt quatre clubs répartis en deux poules de 12, mais seulement quatre matchs pour la phase qualificative, le tirage au sort imaginé par l'organisation n'a pas franchement gâté les Clermontois. Ils vont affronter les irlandais du Munster, et les ambitieux Bristol Bears, vainqueurs de la Challenge Cup contre Toulon en Octobre dernier. Seuls les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés.

Pour lancer ce sprint, l'ASM va défier les Ours de Bristol dans leur grotte au Ashton Gate Stadium ce samedi. Les Bears seront privés de deux de leurs meilleurs joueurs puisque le néo-zélandais Charles Piutau et Semi Radrada sont blessés. Le fidjien a été touché avec sa sélection nationale et son club a décidé de porter plainte auprès de World Rugby.

La polémique Radradra

Mais les Clermontois, eux, ne vont pas se plaindre quand on connait la qualité de l'ancien bordelais ou celle de l'ex arrière de l'Ulster. Même privés de ses deux stars, Bristol ne manque ni d'arguments, ni d'ambitions. Et s'ils retrouvent la prestigieuse Champions Cup pour la première fois depuis 2008, les Anglais ont remporté la Challenge Cup face à Toulon (32-19) il y a moins de deux mois.

Le moindre point va coûter cher dans cette nouvelle compétition... Camille Lopez, capitaine de l'ASM

Battus par le Racing au Michelin en quart de finale en octobre dernier, les Clermontois savent que ce nouveau format n'autorise pratiquement aucun faux pas. "Avant il y a avait six matchs, maintenant c'est quatre, et on est tombé sur deux costauds" reconnaît Camille Lopez. L'ouvreur et capitaine de l'équipe ne veut pourtant pas bouder son plaisir, "c'est la saveur de la Champions Cup, et c'est de tout façon mieux que ce qu'on a vécu la saison dernière".

Le match Bristol-ASM est à vivre en intégralité dès 13h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.