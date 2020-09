Rugby Champions Cup : l'ASM ou le Racing en demi-finale ?

Contrairement au Top 14, les phases finales de la Champions Cup vont se jouer pour déterminer le vainqueur de la compétition de la saison dernière. Ce samedi, le quart franco-français va opposer l'ASM au Racing au stade Marcel-Michelin. Comme en 2018. Avec Parra et Matsushima.

"On s'est donné le droit de recevoir un quart de finale, mais ce n'est évidemment pas la même coupe d'Europe". Morgan Parra confirme que ces phases finales de la Champions Cup ont une saveur très particulière. "Ce n'est pas la même chose d’enchaîner le Top 14 et la coupe d'Europe toute la saison, ce n'est pas le même effectif, on sort du confinement, d'une préparation, il y a beaucoup de paramètres qui font que ce n'est pas la même coupe d'Europe".

Si on ne répond pas présent, on peut en prendre trente ou quarante... Morgan Parra, capitaine de l'ASM

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ASM n'aborde pas ce rendez-vous capital en pleine confiance. Les deux matchs contre Toulouse et à Bayonne n'ayant pas apporté de garanties.

On sait que les Clermontois vont réagir, mais j'espère que le Racing fera en sorte que les 5.000 spectateurs fassent le moins de bruit possible... Laurent Travers, directeur sportif du Racing

"C'est bizarre de jouer un quart de finale aussi tôt dans la saison" reconnaît Etienne Falgoux. Une évidence pour le pilier gauche clermontois qui revient de blessure. "On a une pensée pour tous les joueurs qui ont quitté le club et qui n'ont pas pu terminer l'aventure, je pense évidemment notamment à Davit Zirakashvili, j'espère que le groupe va tout donner eux, en tout cas moi personnellement oui".

Cette affiche franco-française est la même qu'en 2018. Lorsque les Racingmen emmenés par Dan Carter s'étaient imposés au Michelin (17-28). Le contexte sera totalement différent. Le résultat aussi espèret les Clermontois.

Le quart de finale ASM-Racing est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.