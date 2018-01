, avait annoncé Franck Azéma en évoquant les derniers matchs du week-end. Mais l'entraineur de l'ASM avait aussi adressé une petite pique à l'Epcr, organisateur de la compétition, "je suis surpris qu'on joue sur deux jours, quand les incidences au classement général, ce serait mieux de mettre toutes les rencontres à la même heure". Car il a fallu se lancer dans de savants calculs pour accoucher de la grille des quarts de finale.

Le racing par un trou de souris chez les Tigres

Il a notamment fallu attendre la dernière action à Welford Road, pour voir Leicester ne pas se contenter du match nul, et ne pas tenter une dernière pénalité, pour finalement envoyer le Racing 92 à Clermont. Qualifiés en tant que 7ème, les franciliens sont devancés par Toulon en raison d'une meilleure différence de points générale.

C'est une récompense, on est fier de notre stade, de notre public, évidemment que c'est un atout supplémentaire... Benjamin Kayser, talonneur de l'ASM

Numéro 2 de la phase qualificative derrière les irlandais du Leinster, les Clermontois auront donc l'immense avantage de jouer leur quart de finale à domicile. "Ce n'était franchement pas gagné quand on a vu la composition de la poule" rappelait Franck Azéma. Une poule qui voit les deux derniers finalistes se qualifier. Un petit miracle pour les Saracens après deux défaites contre l'ASM.

Les Wasps sauvent les Sarries

"On a fait une bonne campagne jusqu'ici" ajoute avec un grand sourire le troisième ligne Alexandre Lapandry, "il nous reste trois matchs pour faire un truc énorme, un truc qu'on a jamais fait".

Avec 4 clubs français qualifiés, deux irlandais, un gallois et un anglais, le rugby français redore son blason avant le tournoi des 6 Nations.

Pas la saveur, ni le parfum de l'Europe

Comme la saison dernière, les Clermontois vont affronter un autre club français en quart de finale. "Ce n'est pas pareil, c'est regrettable" pour ce supporter qui aurait manifestement préféré un autre adversaire.

On sait que ce sera difficile à Clermont... Laurent Travers, entraineur du Racing

"On en a pris une belle contre eux début janvier, ce ne sera pas le même contexte, mais j'aurai préféré affronter une autre équipe, mais avec 4 clubs français, ça pouvait arriver" ajoute Eric de Cromières, le président de l'ASM.

Avec la Champions Cup, l'ASM a donc retrouvé des couleurs. Mais l'échéance est pour le printemps. Et en attendant les beaux jours, il va falloir remettre le maillot jaune, et le bleu de chauffe, en Top 14 pour la venue de Montpellier, éliminé de la Champions Cup, et le retour de Vern Cotter qui voudra se rappeler au bon souvenir du Michelin dimanche prochain.