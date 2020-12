Rugby Champions Cup : l'ASM retrouve le Munster au Michelin

181. C'est le nombre de matchs disputés par la province irlandaise du Munster dans la plus prestigieuse compétition européennne, ce qui en fait l'équipe la plus expérimentée depuis la création de l'épreuve qu'elle a remporté à deux reprises (2006 et 2008). "C'est là qu'on voit la culture et l'histoire d'un grand club" prévient Franck Azéma, "le Munster, ça reste le Munster" poursuit le directeur sportif de l'ASM, "mais moi j'aime affronter cette équipe là car elle représente beaucoup des valeurs du rugby, et en cela elle est respectable".

Chaque année, personne ne se dit je suis content de chopé le Munster... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Invaincus cette saison après 8 matchs en Pro 14, les Munstermen se sont imposés face aux Harlequins de Londres lors de la première journée, mais sans empocher le bonus offensif (21-7) à Limerick. Avec ce nouveau format de compétition, ils savent qu'un bon résultat au Michelin est indispensable. Mais les Irlandais n'y ont jamais gagné en trois confrontations.

A l'inverse, l'ASM est le seul club français ayant réussi le tour de force de s'imposer (9-16) à Thomond Park en 2014. Grâce à deux essais de Fritz Lee et Wesley Fofana, une pénalité et drop de Camille Lopez. Damian Penaud, lui, n'avait que 18 ans à l'époque. "Jespère qu'il ne pleuvra pas" s'inquiète l'ailier international de l'ASM, auteur d'un doublé à Bristol, "ce sera un autre contexte et une autre équipe en face qui à l'habitude de cette compétition".

Un crève coeur de ne pas partager ça avec nos amis de la Red Army... Thierry Fraisse, président de l'interclub des supporters de l'ASM

Ce match va se jouer à huis clos. Et l'on ne verra pas les Red et Yellow Army déambuler dans les rues de Clermont ce samedi. "Quand on connaît l'histoire entre nos deux clubs, c'est vraiment dommage" peste Thierry Fraisse, "ne pas être au stade pour voir ce match, c'est très dur pour nous". Il y a six ans, lors du dernier match entre les deux équipes au Michelin, les supporters avaient déambuler ensemble dans les rues de la ville.

Le match ASM-Munster est à vivre en intégralité dès 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.