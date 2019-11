Rugby Champions Cup : l'ASM retrouve les Harlequins au Michelin

Vainqueurs de la Challenge Cup la saison dernière, les Clermontois retrouvent la plus prestigieuse compétition européenne ce samedi. L'ASM affronte les Harlequins de Londres au stade Marcel-Michelin. Dans une poule où figurent également les anglais de Bath et les irlandais de l'Ulster.

"On aime beaucoup cette épreuve". Eric de Cromières ne boude pas son plaisir. Le président du club trois fois finaliste sait que "les joueurs, le public, aiment cette compétition". Vainqueurs de la Challenge Cup la saison dernière, l'ASM va entamer une seizième campagne dans la plus prestigieuse compétition européenne. Dans la Poule 3, avec deux équipes anglaises (Harlequins et Bath) et une province irlandaise (Ulster).

L'objectif, c'est de la gagner... Rabah Slimani, pilier de l'ASM

Pour savoir qui succédera aux Saracens le 23 mai prochain à Marseille, c'est un peu la bouteille à l'encre. Les tenants du titre ont été lourdement sanctionnés, et font du maintien en Premiership une priorité. La compétition débute seulement deux semaines après la coupe du Monde, et la plupart des grosses écuries viennent seulement de réintégrer leurs meilleurs joueurs dans les effectifs. "C'est compliqué de basculer aussi vite" reconnaît Camille Lopez, mais l'ouvreur international de l'ASM ajoute, "ça fait plaisir de retrouver la grande coupe d'Europe". Son partenaire Rabah Slimani ne dit pas autre chose, "j'ai appris que c'était particulier ici à Clermont la coupe d'Europe". Le pilier international se veut ambitieux. "L'objectif, c'est de la gagner".

Pour débuter cette nouvelle campagne, les Clermontois affrontent les Harlequins de Londres, battus au stade Marcel-Michelin en demi-finale de la Challenge Cup la saison dernière (32-27). "Ils se souviendront de ce qu'ils avaient fait ici" rappelle Franck Azéma. Car après avoir largement menés au score, les Clermontois s'étaient fait une petite frayeur lorsque les anglais sont revenus à seulement cinq points à quelques secondes de la fin du match.

On sait ce qui nous attend, le Michelin est l'un des stades les plus incroyables... Chris Robshaw, capitaine des Harlequins

Mais les Harlequins n'ont gagné qu'un seul match sur quatre dans le championnat d'Angleterre, ils restent sur une défaite à domicile (14-19) contre Worcester le week-end dernier, et pointent à la dixième place du classement de la Premiership.

Le match ASM-Harlequins est à vivre en intégralité ce samedi, à partir de 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.