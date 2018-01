Clermont-Ferrand, France

C'est fait ! L'ASM est en quart de finale de la Champions Cup pour la neuvième fois. Solides et sérieux, les hommes de Franck Azema ont réalisé une belle opération en perturbant la défense galloise. Bonne entame de match pour les Clermontois qui menaient 13-0 à la pause grâce notamment à un essai de Nick Abendanon à la 25ème minute.

Au retour des vestiaires les Ospreys ont semblé un peu mieux physiquement mais les auvergnats ont fait la différence dans les dernières toutes minutes. Avec un nouvel essai de Luke McAlister, et un Morgan Parra, impeccable et 100% au pied,, et logiquement désigné "homme du match".

Trois matchs pour être champion d'Europe...." Alexandre Lapandry, troisième ligne de l'ASM.

"Celle là, elle fait du bien" savoure Alexandre Lapandry, "on a fait une belle campagne qualificative, et en ayant battu deux fois les Saracens, ne pas se qualifier aurait été terrible".

Les Clermontois sont qualifiés pour un Quart de Finale européen à domicile !!!! Merci à la #YellowArmy !!! 👌👏 pic.twitter.com/QXi05i5TVE — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 20, 2018

Après cinq victoires, et une seule défaite, les Clermontois sortent donc premiers de la poule 2 et recevront en quart de finale fin mars. "On a fait le boulot en coupe d'Europe" ajoute Benjamin Kayser, "si on attrape le bon wagon en Top 14 la semaine prochaine, avec la venue de Montpellier, on ne va pas être drôle à prendre".

Franck Azema: "Content de valider ce 1/4 de finale à domicile. On n'a pas lâché. Et on ressort du match sans blessés, c'est la première fois". pic.twitter.com/b3vCJAKyvt — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 20, 2018

"On est content de valider ce quart de finale à domicile" apprécie Franck Azéma, "quand on a vu la composition de la poule, ce n'était franchement pas évident, on a pas lâché, pas de blessé non plus, la roue tourne, j'espère maintenant qu'on va aller de l'avant"

La semaine prochaine, retour au Top 14 avec la réception de Montpellier, coup d'envoi dimanche 28 janvier à 16h45.