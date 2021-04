Rugby Champions Cup : l'ASM s'impose sur le fil chez les Wasps

Les rugbymen de l'ASM se sont imposés 27 à 25 sur le terrain des Wasps et se qualifient pour les quarts de finale de la Champions Cup. Une victoire obtenue au bout du suspens, grâce à un essai de Matsushima transformé par Camille Lopez.

Les Clermontois se sont sortis d'une situation très mal engagée. Menés 25-20, ils ont marqué un essai par Matsushima trois minutes au delà du temps réglementaire, pour revenir à hauteur des Wasps. C'est la transformation réussie par Camille Lopez qui assure la qualification en quart de finale au terme d'un match très approximatif.

Les Wasps avaient pourtant bien débuté la rencontre, inscrivant un essai par l'ailier Paolo Odogwu (6e). Mais l'ASM allait réagir grâce à Sébastien Bézy et Peni Ravai pour prendre les commandes (7-14). Peu inspirés, maladroits en touche, les Clermontois encaissaient deux pénalités et rentraient aux vestiaires avec six points de retard (14-20).

La seconde période était bien gérée par les Anglais qui ajoutaient un essai par Ben Harris (55e). Il faudra attendre la dernière action du match pour voir l'ASM forcer la décision. Et obtenir une qualification presque inespérée. L'AM jouera son quart de finale le week-end prochain au Michelin contre le Munster ou Toulouse.