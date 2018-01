En difficulté dans le Top 14, les Clermontois retrouvent ce samedi la coupe d'Europe, et des couleurs, avec un déplacement à Northampton en Angleterre. Invaincus après quatre journées, les Auvergnats seront qualifiés en cas de victoire contre les Saints, eux, déjà éliminés.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Ça va permettre de nous changer les idées" lance en préambule Franck Azéma. Après la lourde défaite à la U Arena contre le Racing (58-6), et le KO du jeune Samuel Ezeala, l'entraineur de l'ASM se félicite de retrouver la Champions Cup. "C'est important pour le club de se qualifier, on a l'opportunité d'atteindre un premier objectif, on est conscient de notre situation en Top 14, mais maintenant la priorité, c'est la coupe d'Europe".

On a l'opportunité d'aller chercher une qualification, ça redonne du peps à tout le monde... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Un message positif, qui n'occulte pas le contexte, et les dernières heures pénibles que vient de vivre le club auvergnat. "Ce sont des images impressionnantes" explique Morgan Parra, évoquant le KO de Samuel Ezeala dimanche dernier à la U Arena, "ce ne sera malheureusement pas le seul, mais il faut faire quoi, demander aux mecs d'aller moins vite, de taper moins fort, c'est compliqué" s'interroge le demi de mêlée de l'ASM, qui élude rapidement son probable retour en équipe de France, "on sait tous que les cartes ont été redistribuées, il y a un nouveau staff, tous les joueurs le savent".

#Presse 🎙 « la Coupe d’Europe nous fait basculer sur autre chose. Nous sommes en tête et focalisés sur notre objectif qui est d’aller chercher la qualification en 1/4 de finale de @ChampionsCup_FR » @MorganParraOffpic.twitter.com/QgeLGSLCJJ — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 11, 2018

Invaincus en Champions Cup, après s'être imposés à Swansea contre les Ospreys, un succès bonifié face à Northampton, et deux victoires contre les Saracens, les Clermontois savent qu'ils jouent gros au Franklin's Garden ce samedi. "On joue la qualification, on doit valider notre bon début de parcours dans cette compétition", martèle le troisième ligne Alexandre Lapandry.

Deux victoires pour un quart au Michelin

Une victoire permettrait à l'ASM de poursuivre son parcours sans faute dans cette compétition, et d'envisager un quart de finale au stade Marcel-Michelin en avril prochain.

Reconnaissance au #FranklinsGardens des @SaintsRugby avant le match demain à 18h30 ! pic.twitter.com/iWk8rpTPL0 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 12, 2018

Le match Northampton-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.