Rugby Champions Cup : l'ASM se méfie de la piqûre de rappel chez les Wasps en huitième de finale

"Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de doublon entre équipe françaises ou britanniques". Franck Azéma ne pense pas un instant que ce pourrait être son dernier match européen sur le banc de l'ASM, "ça ne m'a pas traversé l'esprit, c'est peut-être parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter là" plaisante le directeur sportif clermontois. "Mais je ne dis pas que je suis content d'avoir tiré les Wasps, c'est costaud, avec de gros porteurs de balle, et ce n'est pas pour rien qu'ils étaient finalistes du championnat d'Angleterre la saison dernière".

Neuvièmes de la Premiership, les Wasps vivent pourtant une saison difficile. Battus à la Ricoh Arena par Sale (19-20) le week-end dernier, les Guêpes se sont fait piquer dans leur essaim à six reprises et semblent avoir perdue leur dard. Avec deux victoires en Champions Cup chez les Dragons (8-24) au Pays de Galles, et contre Montpellier (33-14), sans incidence de la crise sanitaire, les voilà pourtant en 8e de finale.

Ce club, cette ville, cette région, ont une culture de la coupe d'Europe... Camille Lopez, capitaine de l'ASM

Finaliste à trois reprises (2013, 2015 et 2017), l'ASM court toujours après le seul titre qui manque à son palmarès. "Quand je suis arrivé à Clermont, j'ai découvert l'attachement qu'il y a ici pour cette compétition" ajoute Camille Lopez, "j'ai eu la chance de jouer deux finales, certes perdues, mais on a toujours fait de belles épopées" poursuit l'ouvreur clermontois. "Mais c'est vrai que cette année, ce n'est pas tout à fait la même saveur, on a joué deux matches, maintenant on nous a mis là, on ne va pas laisser notre place, et on ne vas pas se mentir, on veut gagner". Seule certitude, les vainqueurs recevront en quart de finale le Munster ou Toulouse qui s'affrontent ce samedi à 16 heures à Thomond Park.

Le match Wasps-ASM est à vivre en intégralité dès 13h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne.