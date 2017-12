Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

pnt"Si on m'avait dit qu'on viendrait gagner chez les Saracens avec le bonus offensif un lundi soir, je n'y aurai pas cru". Morgan Parra a bien résumé la situation. Presque incrédule. "C'est un petit exploit, mais il ne nous donne droit à rien". Si ce n'est de prendre le pouvoir dans cette poule 2, avec désormais 14 points, et une sérieuse option sur la qualification. "Mais pour cela, il faut confirmer, et s'imposer ce dimanche, ce serait dommage de jeter à la poubelle ce qu'on vient de faire" ajoute le talonneur Benjamin Kayser.

Top 5 des 9️⃣️rencontres entre @ASMOfficiel et les @Saracens 👇

La 10ème rencontre ce dimanche aura-t-elle sa place dans ce top ? 🏉 #ChampionsCuppic.twitter.com/thTA0KnpeP — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) December 16, 2017

"La coupe d'Europe 2017, ils l'ont, on ne leur enlèvera pas, et ils l'ont mérité" poursuit Kayser "mais ils m'ont fait un trou dans le cœur en mai dernier, et ça fait du bien de leur avoir fait un peu mal". Un peu. Beaucoup même. Les Clermontois ont mis fin à une série de 20 matches sans défaite pour les Saracens. Les Anglais n'avaient plus perdu depuis la demi-finale à Saint-Etienne en 2015 contre l'ASM.

Fin de série pour les Sarries

Une performance majeure pour les Clermontois, qui restent pourtant prudent. "On sait très bien qu'ils ont été piqué, on les a pris dans tous les domaines" apprécie Franck Azéma, "on sait très bien que ce sera autre chose ce week-end" prévient l'entraineur de l'ASM.

🎙”On les a pris dans tous les domaines donc ils vont venir pour gagner, ils n’ont pas le choix s’ils veulent se qualifier. Le score sera très serré c’est une certitude.” @MorganParraOffpic.twitter.com/x5qm2GcEax — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 15, 2017

Humiliés sur la pelouse synthétique de l'Allianz Park lundi, les Saracens sont désormais en ballottage défavorable dans cette poule 2. "Ce n'est pas un huitième de finale, car il restera deux matches à gagner ensuite" poursuit l'ambitieux Rabah Slimani. Homme fort de la première ligne de l'ASM, le droitier clermontois ne fanfaronne pas. "La mêlée, c'était bien, j'ai été critiqué ces derniers temps, mais j'ai travaillé". Un labeur récompensé, et des anglais concassés dans ce secteur de jeu.

Les Saracens ont concédé leur plus lourde défaite en Champions Cup © AFP - Olly Greenwood

Alors que la première manche s'est jouée devant une poignée de spectateurs lundi à Londres, le match aura lieu à guichets fermés ce dimanche au stade Marcel-Michelin. "On est content de retrouver nos supporters" dit Morgan Parra, "on sait que certains ont dormi par terre à Londres, d'autres ont du rentrer sans voir le match, on sait que ce sont des sacrifices, on est pas insensible à ces choses là".

L'anecdotique bataille de boules de neige a soudé le groupe..." Alexandre Lapandry, troisième ligne de l'ASM

Transcendés par le contexte à Londres, les Clermontois ont finalement profité du report du match pour le résultat que l'on sait. "C'était un bon moment, mais on a vite bascule car on sait ce qui nous attend, même si on a les cartes en main, ce sera un tout autre match".

Trois changements chez les Saracens, deux pour les Clermontois

Le match ASM-Saracens est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.