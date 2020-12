Rugby Champions Cup : le coup d'envoi de la rencontre ASM-Munster avancé à 16h15

Initialement prévu à 18H30 au stade Marcel-Michelin, le coup d'envoi du match entre l'ASM et le Munster sera finalement avancé à 16h15 après l'annulation de La Rochelle-Bath prévu à cet horaire et diffusé sur France 2.

Il n'y a pas, pour l'heure, d'annulation pour le match entre l'ASM et le Munster ce samedi au stade Marcel-Michelin à Clermont-Ferrand, mais un coup d'envoi avancé à 16h15 et non plus à 18h30 comme c'était initialement prévu lors de cette deuxième journée de la Champions Cup.

Coup d'envoi avancé à 16h15

Depuis l'annulation de La Rochelle-Bath en raison de la pandémie et de suspicion de cas contact au sein de l'effectif du club anglais, France Télévision cherchait une affiche pour remplir la case. Et ce sera donc ASM-Munster. Les Clermontois en ont été informés ce vendredi matin. L'organisateur de la compétition, l'EPCR, et le diffuseur, devraient l'officialiser dans les prochaines heures.

La rencontre est à vivre en intégralité dès 16 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.