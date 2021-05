RUGBY - Champions Cup : suivez la finale entre La Rochelle et Toulouse (17h45)

Suivez la finale de la Coupe d'Europe de rugby entre La Rochelle et Toulouse ce samedi à 17h45 dans le mythique stade de Twickenham à Londres. Un match au sommet 100% français entre des Rochelais qui veulent s'offrir leur premier titre et des Toulousains qui veulent marquer l'histoire.

Quoiqu'il arrive, la France pourra crier cocorico à l'issue de la finale de la Coupe d'Europe de rugby qui se tient ce samedi à 17h45. Quelque 10.000 spectateurs sont attendus dans le temple du rugby anglais à Twickenham pour assister à la grande explication entre La Rochelle et Toulouse. Un duel 100% hexagonal entre les deux meilleurs clubs de Top 14, ce cas de figure n'était plus arrivé depuis 2015 et le titre remporté par Toulon devant Clermont.

C'était également la dernière fois qu'un club français remportait la Champions Cup, pas même le quadruple lauréat toulousain, de retour en finale pour la première fois depuis 2010. Toulouse, justement, actuel leader du Top 14, au jeu d'attaque, flamboyant voudra marquer l'histoire et devenir le premier club à remporter cinq titres européens. La Rochelle, au paquet d'avants réputés pour sa dureté, a patiemment tracé sa route pour atteindre le plus haut niveau et fera donc tout pour s'offrir sa première Coupe d'Europe.

Le Géant contre le Novice

Sur le papier, Toulouse fait évidemment office de favori. Géant du rugby français et européen, les Toulousains veulent être les seuls en tête du palmarès de titres, actuellement partagé avec les Irlandais du Leinster. Le Stade rochelais, lui, n'a jamais été sacré champion de France et n'avait jamais atteint de niveau de la compétition. Il a certes joué une finale continentale mais en challenge européen, la "petite" Coupe d'Europe, perdue en 2019 devant Clermont.

Malgré tout, les Jaune et Noir n'ont cessé de gravir les échelons depuis leur remontée dans l'élite il y a sept ans. Quart-de-finaliste de la Coupe d'Europe en 2018, demi-finalistes du Top 14 en 2017 et 2019, il ne leur manque qu'un premier trophée d'envergure.

