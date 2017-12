Clermont-Ferrand, France

Dès le début du match, les Saracens ont rapidement donné le ton, pas question pour eux de revivre le scénario catastrophe de lundi dernier. Après une entame de match largement à l'avantage des anglais, les clermontois sont revenus progressivement dans le jeu (12-13 à la mi-temps). La pression était palpable tant l'issue de la rencontre était incertaine dans un stade Marcel Michelin plein comme un oeuf pour ce match à guichet fermé. "Nous voulions montrer le vrai visage des Saracens, car lundi ce n'était pas digne de nous" explique Mark McCall, le manager des Sarries.

“Il est évident que nous n’avons pas fait une bonne entame mais on a été discipliné, on ne s’est pas affolé on a été efficace sur les bases et ça nous donne une belle victoire” Franck Azéma

Les hommes de Franck Azéma ont encaissé deux essais et ont réussi à revenir au score grâce aux précieuses pénalités de Parra et Spedding irréprochables ce soir.

Je savais que cette dernière pénalité serait pour moi, il valait mieux la réussir..." Scott Spedding, arrière de l'ASM

Scott Spedding: "ça a été beaucoup plus difficile mais on le savait" pic.twitter.com/ZRFUVjT3em — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 17, 2017

A la 77ème minute, la pénalité spectaculaire de Spedding délivre l'ASM et scelle la victoire à 3 minutes du coup de sifflet final. "Je m'attendais à ce type de match, mais je suis fier du groupe car depuis un mois on travaille bien" apprécie l'entraineur clermontois, Franck Azéma, "on est dans une bonne situation, mais il reste deux matches à jouer".

Les Clermontois s'imposent dans ce match retour face aux @Saracens ! Merci à la #YellowArmy qui a poussé derrière les "jaune et bleu" tout au long de la rencontre 👍 #ASMSARpic.twitter.com/0ZMbPfDgj4 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 17, 2017

Avec désormais 18 points au classement, les Clermontois poursuivent leur parcours sans faute dans la compétition, "on a pris une option, c'est vrai" reconnaît Morgan Parra, le demi de mêlée de l'ASM, mais il faut maintenant terminer le boulot". En attendant d'aller à Northampton mi janvier, les Clermontois vont retrouver le Top 14 le week-end prochain.

Fin de saison pour Raka ?

Seule ombre au tableau, mais pas des moindre, les blessures de Raka et Penaud. Les premiers examens médicaux pratiqués semblent pessimistes pour le prodige fidjien. Rupture des ligaments croisés du genou gauche, et fin de saison, et donc pas tournoi des 6 nations avec l'équipe de France. Ce serait moins grave, entorse de la cheville droite pour Damian Penaud, et une indisponibilité de 4 à 6 semaines.

Prochain match pour l'ASM, samedi 23 décembre avec un déplacement à Pau, coup d'envoi à 20h45.