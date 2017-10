Champions Cup : victoire fracassante de l'ASM face à Northampton

Après une première victoire face aux Opreys, les Clermontois ont poursuivi sur leur lancée en s'imposant ce samedi 24 à 7 face à Northampton. L'ASM empochent le précieux point de bonus offensif mais doit maintenant faire face à l'absence de Camille Lopez, victime d'une fracture ouverte de la maléole

C'est un sans faute pour l'ASM dans cette campagne européenne. En s'imposant à domicile, les hommes de Franck Azéma ont prouvé qu'ils savaient répondre présent. Les jaunes et bleus ont rapidement annoncé la couleur avec un essai de Frtiz Lee dès la 7ème minute. Les Saints ont plutôt subi la première période, menés 14 à 0 à la mi-temps. Les anglais se sont une nouvelle fois fait surprendre au retour des vestiaires avec un 3ème essai inscrit par Charlie Cassang à la 41ème minute...

La mêlée était en place, on a été réaliste et fort en défense, c’est ce qui nous permet de remporter le match" Franck Azéma

"C'est triste pour Camille" lance d'emblée Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "c'est une sale blessure, c'est pas beau, c'est pas bon pour lui, ni pour l'équipe, on va devoir chercher un joker médical, mais la vie continue et malgré l'adversité, on ne s'est pas affolé, et c'était capital de bien débuter cette compétition".

🚨#Officiel Fracture ouverte du tibia confirmée pour Camille Lopez qui sera opéré dans la soirée https://t.co/mzjN2QhpmOpic.twitter.com/ki2J6HQTiI — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 21, 2017

Fracture ouverte pour Camille Lopez

Un match compliqué malgré tout pour l'ASM... A la 23e minute Camille Lopez s’est écroulé en se tordant de douleur suite à un plaquage du de Nic Groom. Des images terribles pour les clermontois qui comprennent rapidement que cette blessure signe la fin de saison de l'ouvreur. Victime d'une fracture du tibia, Camille Lopez devait être titulaire lors des test-matchs de novembre avec le XV de France. Un gros coup dur donc pour l'ASM, l’un des favoris pour le titre européen cette saison. "J'ai tout de suite vu que c'était grave" se lamente Morgan Parra, "nous somme strès proche avec Camille et ça nous a tous touché".

#ManOfTheMatch pour @CCassang auteur d’un doublé face aux Saints de Northampton pour son 1er match de @ChampionsCup_FR 👍🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/PaV3nop1zx — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 21, 2017

La blessure de Camille nous perturbe, c’est dur de s’organiser ensuite, mais Charlie fait une bonne rentrée" Morgan Parra

Avec des victoires, dont celle bonifiée contre Northampton, les Clermontois sont encore en course dans cette poule 2, avant la très attendue double confrontation avec les Saracens mi décembre.

Le week end prochain, retour au Top 14 avec la réception du Stade Français, coup d'envoi samedi à 20h45 au stade Marcel Michelin.