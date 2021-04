Rugby - Champions Cup : vos photos de supporters jaune et bleu et rouge et noir

Alors que le quart de finale de Champions Cup se jouera à huis-clos ce dimanche 11 avril en raison des restrictions sanitaires, les supporters de l'ASM et du Stade Toulousain ont partagé leurs photos avec France Bleu. Découvrez vos plus beaux clichés jaune et bleu et rouge et noir.