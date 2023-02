Rugby - Changement de président à venir au Stade Dijonnais

Le Stade Dijonnais va changer de président. En poste depuis 2017, Philippe Verney "ne renouvellera pas son mandat de président de la SASP à compter du 1er juillet 2023", informe le club, dans un communiqué publié jeudi 9 février 2023. Il restera toutefois actionnaire du Stade Dijonnais, actuel 9e de Nationale 2 , la quatrième division française.

ⓘ Publicité

Un nouveau président à nommer

Le nom de son successeur n'est pour l'instant pas connu. "Le conseil d’administration travaille activement sur la fin de saison 2022/2023 et prépare d'ores et déjà la saison prochaine avec la nomination d'un nouveau président et l'élaboration du projet général du club", précise le club.