Rugby, Chedal -Bornu, une décennie montoise

La décennie belle de Baptiste Chedal- Bornu, trois quart- centre au Stade Montois Rugby ! Dix ans de joies, de succès, deux montée sen Top 14, de capitanat aussi, de splendeurs et de misères pour le centre gascon.

La gueule de beau gosse, un soyrire enjoleur de farceur impénitent, un corps de sculpture grecque façonné par les exercices, pas ascète pourtant le Chedal- Bornu qui aime la fête gasconne et les rites du terroir. Chedal- Bornu, patronyme que l’on croirait totalement béarnais et qui pourtant a vu le joli bébé naitre à …Châteauroux, dans l’Indre, cité connue pour ses deux enfants , le club de football et Michel Denisot qui en fut un temps président. Avec son frère, pourtant c’est au RACC, club de quinze castelroussin, lui au centre l’autre, le frangin comme flanker, que le Baptiste selance en ovalie . Le berrichon quitte vite sa terre natale, à 16 ans sa pointe de vitesse et sa densité physique l’on fait remarquer par les scrutateurs bordelais. Il rejoint l’UBB en 2003, passe ensuite par Tarbes et Limoges avant que de déposer sons sac et son sourire enjôleur et ses blagues de potache dans la cité aux trois rivières. Première saison montoise, première montée avec la bande à cap’tain Dhien et associés, Cazaux, Mazzo, Arrayet et Tastet. Evidemment, ce souvenir-là, cette victoire insensée au bout du mystère ovale face au Racing et la montée en Top 14 qui s'en est suivie, le moment inoubliable de la carrière de Baptiste Chedal- Bornu, audelà des plaies, des bosses et des regrets..

Ce seront ensuite 123 matchs avec le Stade Montois pour Baptiste Chedal-Bornu malheureusement souvent blessé. A 35 ans passé, le bel athlète est donc touché par la limite de ses forces. Il raccrochera les crampons à la fin de la saison avec l’espérance de vivre une troisième grimpette en Top 14 avec sa bande...avant la maison de retraite pour rugbypèdes fatigués.