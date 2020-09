Rugby : choisissez le nouveau maillot de l'US Nafarroa

Quel sera le prochain maillot du club de rugby de Nafarroa ? En juin dernier, le club de Basse Navarre lançait la première étape de ce "concours" : il demandait à ses supporteurs, amoureux du rugby, personnes inspirées, de dessiner ce qui pourrait-être la prochaine tunique de l'équipe.

à lire aussi Rugby : Nafarroa lance un concours pour dessiner son prochain maillot

Le club a reçu une soixantaine de propositions au total. Au final, le Conseil d'administration de l'US Nafarroa en a retenu huit. "Attention, prévient le club de Basse Navarre, ce choix est important car si les partenaires seront différents, le design sera le même pour toutes les équipes, du plus jeune au plus vieux. Tout le monde portera haut et fort l'identité choisie." Vous avez jusqu'au dimanche 20 septembre pour donner votre avis.

Les résidents d'une maison de retraite de Garazi ont participé

"On a reçu des propositions venant des gens du club, proches du club" explique le président Xabi Etcheverry, "mais également des propositions qui venaient de beaucoup plus loin. Il y a même des Parisiens ou encore une maison de retraite de Garazi qui a fait participer ses résidents !"

Quant au choix final, il appartient au CA du club, qui se réserve par ailleurs la possibilité d'apporter une ou autres retouches au maillot finalement retenu. Des maillots qui, ne seront pas portés dès le début de la saison, l'US Nafarroa débutant sa saison ce dimanche contre Gujan-Mestras (à 15h), dans la poule 7 de Fédérale 2.

Cette nouvelle tunique, toutes les catégories, en commençant par la première, en seront équipés au fur et à mesure.

Pour choisir le nouveau maillot de l'US Nafarroa, c'est par ici 👇

Les maillots en compétition

Le maillot n°1 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°2 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°3 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°4 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°5 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°6 © Radio France - US Nafarroa

Le maillot n°7 © Radio France - US Nafarroa