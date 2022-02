Rugby: cinq joueurs de Périgueux prolongent leurs contrats au CAP

Le club de rugby de Périgueux est plutôt en forme, leader de la poule 1 du championnat de fédérale une. Et c 'est un argument qui compte pour ses joueurs. Cinq d'entre eux viennent de signer pour la saison prochaine. Le capitaine Marius Vialle reste engagé au moins pour deux saisons sous les couleurs ciel et blanc. Lucas Marijon, Vincent Fouillade, Cyril Couturier et Clément Cavalière signent tout quatre pour deux saisons de plus.