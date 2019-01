Rugby : cinq joueurs du Stade Rochelais dans le groupe France

La Rochelle, France

Le sélectionneur de l'équipe de France vient de livrer sa liste de 31 joueurs pour préparer le tournoi des six nations, mais aussi dans l'optique de la coupe du monde dans huit mois. Un groupe où figurent cinq nouveaux. Trois toulousains, Romain Ntamack, Thomas Ramos et le pilier droit Dorian Aldegheri, un joueur de Montpellier, le deuxième ligne de Montpellier Paul Willemse, et un des jeunes joueurs du Stade Rochelais, le troisième ligne Grégory Alldritt, 21 ans.

L'ancien joueur d'Auch retrouvera d'ailleurs un de ses anciens coéquipiers avec les Bleus, Pierre Bourgarit, issu lui aussi de la filière auscitaine. Trois autres Maritimes sont également retenus. Les piliers Dany Priso et Uini Atonio, et le trois-quart centre Geoffrey Doumayrou. En revanche Kevin Gourdon qui compte pourtant 19 sélections ne figure pas dans ce groupe, tout comme Arthur Retière, l'ailier ou arrière qui aurait pu également intégrer cette liste.

Félicitations à nos cinq Rochelais retenus dans le groupe France pour préparer le tournoi des #6Nations ! #FievreSRpic.twitter.com/Rdc7e6cFOM — Stade Rochelais (@staderochelais) January 9, 2019

Le groupe :

Les avants (17): Aldegheri, Alldritt, Poirot, Priso, Guirado (cap), J. Marchand, Bourgarit, Atonio, Bamba, Vahaamahina, Willemse, B. Le Roux, Y. Camara, Lauret, Picamoles, Iturria, Lambey

Les arrières (14): Dupont, Parra, Serin, Belleau, Lopez, Ntamack, Bastareaud, Doumayrou, Fofana, Fickou, Huget, Penaud, Médard, Ramos

Le tournoi des 6 nations débutera le 1er Février avec la réception du Pays de Galles au Stade de France. Un tournoi 2019 compliqué avec deux réceptions pour 3 déplacements. L'autre match à la maison se jouera contre l'Ecosse le 23 Février. Les rencontres à l'extérieur se joueront en Angleterre le 10 Février, en Irlande le 10 Mars, puis en Italie le 16 Mars. Les joueurs rochelais retenus ne pourront pas être alignés face à Montpellier en championnat le 26 Janvier prochain à Marcel Deflandre.