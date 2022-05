Rugby - Clap de fin pour 13 joueurs du CA Brive, Giorgadze et Abzhandadze non conservés

Malgré la défaite 26-8 contre Toulouse, le CA Brive a organisé, comme il est de coutume à chaque fin de saison, sa cérémonie d'au revoir aux joueurs qui quittent le club. Chaque joueur qui quitte le club a reçu donc un cadre avec sa photo et un "Merci" en grand. La cérémonie, bien que retardée par l'envahissement du terrain à la fin du match, a donné lieu à quelques éclaircissements concernant l'effectif futur du CAB.

Parmi les joueurs les plus anciens, Soso Bekoshvili, six saisons avec le CAB, a été très ému au moment de retirer son cadre. De même pour Thomas Acquier et Victor Lebas. Ce dernier, formé au club ("arrivé avec les mini-poussins" dira même le coach) a pris la parole pour remercier tous les supporters de leur soutien durant ces longues années. "Ce n'est pas un adieu, mais un au-revoir" a terminé le deuxième ligne qui rejoindra Oyonnax la saison prochaine en Pro D2.

Parmi les autre joueurs honorés, on peut citer celle du troisième ligne centre So'otala Fa'aso'o. Le joueur, qui part rejoindre les London Irish la saison prochaine, a reçu l'hommage d'un de ses compatriotes au CAB, Motu Matu'u.

Plusieurs joueurs ont aussi été honorés pour leurs saisons avec le club et vont le quitter sans avoir trouvé de point de chute. C'est le cas notamment de Steevy Cerqueira. Le joueur portugais a été peu utilisé cette saison. Il avait déjà exprimé sans langue de bois sa frustration de ne pas jouer autant au micro de France Bleu : Quand ça fait un an que tu t'entraînes tout le temps et que tu n'es pas récompensé et que tu joues pas le week-end...bah, au bout d'un moment, je pense à moi."

L'ailier Pierre Tournebize ne sera pas non plus conservé par Brive, comme le demi d'ouverture international géorgien Tedo Abzhandadze, arrivé de Géorgie à Brive. Otar Giorgadze quitte aussi le club. Ces trois joueurs, dont certains revenaient de blessures, avaient eu du mal à se frayer un chemin derrière les Fa'aso'o, Bituniyata ou encore Hervé.

En première ligne aussi, le CA Brive perd des hommes. C'est d'abord le pur briviste Simon-Pierre Chauvac qui quitte Brive. La rumeur l'enverrait à Montpellier. Le pilier droit Cody Thomas va aussi quitter le club. Le sud-africain qui joue avec le Portugal va rejoindre un ancien briviste, Nicolas Godignon, à la tête du club de Rouen, qui s'est maintenu en Pro D2.

Enfin, trois fidjiens quittent la Corrèze. Dans la ligne de trois-quarts, il y a d'abord Seva Galala, blessé au genou cette saison et qui devrait rejoindre Montauban. Dans le paquet d'avants, le talonneur Peni Narisia et le troisième ligne Kitione Kamikamica devraient atterrir en région parisienne, au Racing 92.