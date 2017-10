XV de France : l'ASM Clermont Force 8 pour affronter les All-Blacks en novembre

L'ASM sera largement représentée dans le groupe France appelé à affronter les champions du monde néo-zélandais les 11 et 14 novembre prochains. Une grande première pour les Clermontois Raphaël Chaume et Judicaël Cancoriet.

L'ASM Clermont Auvergne sera le club le mieux représenté dans le groupe France. Sept Clermontois figurent dans la première liste de 32 joueurs sélectionnés par Guy Novès pour affronter les All-Blacks le 11 novembre à Paris. Raphaël Chaume, Rabah Slimani, Judicaël Cancoriet et Sébastien Vahaamahina font partie du paquet d'avants. Rémi Lamerat, Damian Penaud et Scott Spedding intègrent l'escouade arrière. Un 8eme Clermontois, Paul Jedrasiak, figure sur la liste de 14 joueurs convoqués pour le second affrontement face aux Néo-Zélandais trois jours plus tard à Lyon (Groupama Stadium). Ils seront rejoints par les joueurs n'ayant pas participé au premier match.

Première pour Raphaël Chaume et Judicaël Cancoriet : 8 Clermontois appelés pour la tournée automnale @FFRugbyhttps://t.co/shsAE8AUcmpic.twitter.com/1LxVY5hFEd — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 25, 2017

Cinq internationaux à l'infirmerie

La liste auvergnate aurait pu être encore plus longue, sans les absences des internationaux Damien Chouly, Wesley Fofana, Arthur Iturria, Noa Nakaitaci et Camille Lopez, blessés ou convalescents. Outre les deux matches face aux doubles champions du monde, l'équipe de France affrontera également l'Afrique du Sud (le 18 novembre au Stade de France) et le Japon (le 25 à la U Arena de Nanterre).

Les joueurs retenus pour le 11 novembre

BASTAREAUD Mathieu (RC Toulon)

BELLEAU Anthony (RC Toulon)

CANCORIET Judicaël (ASM Clermont Auvergne)

CHAUME Raphaël (ASM Clermont Auvergne)

DOUMAYROU Geoffrey (Stade Rochelais)

DUCUING Nans (Union Bordeaux Bègles)

DUPONT Antoine (Stade Toulousain)

GABRILLAGUES Paul (Stade Français Paris)

GOURDON Kevin (Stade Rochelais)

GUILLAMON Antoine (Montpellier RC)

GUIRADO Guilhem (RC Toulon) (Capitaine)

HUGET Yoann (Stade Toulousain)

JELONCH Anthony (Castres Olympique)

KOTZE Daniel (Castres Olympique)

LACROIX Gabriel (Stade Rochelais)

LAMBEY Felix (Lyon OU)

LAMERAT Rémi (ASM Clermont Auvergne)

MAYNADIER Clément (Union Bordeaux Bègles)

OUEDRAOGO Fulgence (Montpellier RC)

PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne)

PICAMOLES Louis (Montpellier RC)

POIROT Jefferson (Union Bordeaux Bègles)

SERIN Baptiste (Union Bordeaux Bègles)

SLIMANI Rabah (ASM Clermont Auvergne)

SPEDDING Scott (ASM Clermont Auvergne)

TAOFIFENUA Romain (RC Toulon)

TAULEIGNE Marco (Union Bordeaux Bègles)

THOMAS Teddy (Racing 92)

TOLOFUA Christopher (Saracens RFC)

TRINH-DUC François (RC Toulon)

VAHAAMAHINA Sébastien (ASM Clermont Auvergne)

VAKATAWA Virimi (Racing 92)

Les joueurs retenus pour le 14 novembre