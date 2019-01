Rugby : six Clermontois sélectionnés pour le Tournoi des six Nations

Par Eric Le Bihan, France Bleu Pays d'Auvergne

Le sélectionneur du XV de France a logiquement convoqué une forte ossature de l'équipe qui domine actuellement le Top 14. Iturria et Vahaamahina devant, Fofana et Penaud derrière et la charnière Parra-Lopez. Coup de froid pour Slimani, Cancoriet, Grosso et Lamerat absents de la liste.