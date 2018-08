Colomiers, France

Enfin la compétition pour Colomiers ! Alors que le championnat de Pro D2 a débuté vendredi soir, les joueurs de Haute-Garonne attendent avec impatience ce dimanche après-midi pour leur premier match. Ils reçoivent Aix-en-Provence à 14h15 au stade Michel-Bendichou.

Pour le manager général Olivier Baragnon, la préparation a été particulièrement satisfaisante. Déjà parce que les joueurs sont revenus de vacances en bonne forme, "ce qui a fait gagner du temps" estime l'entraîneur.

Ensuite, après un stage d'intégration dans les Pyrénées à Saint-Lary-Soulan, et une journée passée avec les policiers du RAID, Colomiers a enchaîné avec deux matches amicaux, qui se sont soldés par deux victoires (contre le Stade Toulousain et Carcassonne). "Ce n'est pas anecdotique" se réjouit Olivier Baragnon. Le Columérin se dit d'ailleurs "plutôt satisfait" par le contenu de ces matches amicaux : "donc on démarre le championnat en confiance".

"On sera une équipe difficile à affronter cette année" - le manager du Colomiers Rugby

"Combativité et conquête" résument bien nos valeurs, insiste Olivier Baragnon : "maintenant, on veut débuter le championnat de la meilleure des manières, chez nous en plus". Et le Colomiers rugby ne prend pas les Provençaux de haut : "Aix-en-Provence a très bien recruté, mais on a aussi une forte envie de démontrer sur notre terrain qu'on sera une équipe difficile à manier cette année".

L'objectif pour Colomiers est de terminer dans les six premières places de Pro D2, pour jouer les phases finales. Et se battre pour la montée en Top 14.