Rugby - Comment "A nos souvenirs" des Trois Cafés Gourmands est devenu l'hymne du CA Brive

Nous sommes en 2016. Le 5 novembre, lors du match Brive-Bayonne, les Trois Cafés Gourmands sont amenés à se produire sur la pelouse Amédée-Domenech à la mi-temps. Ils y chantent une chanson rendant hommage à leur terroir, leurs racines : "A nos souvenirs".

En 2017, leur titre "A nos souvenirs" sort dans les bacs. Une sorte de frénésie s'est emparée du phénomène Trois Cafés Gourmands. Mais, c'est avec le Stadium que l'histoire du trio corrézien s'écrit. "On a chanté au Stadium, et puis, on a commencé à entendre que, peut-être, ils voulaient mettre les 'Papayah' pour remplacer les Sardines et mettre un peu de changement". Rien d'officiel pendant très longtemps, le temps que l'engouement autour de cette chanson se fasse, explique Jérémy. "On nous a permis d'aller chanter à la mi-temps. Ca nous a aussi permis que la chanson prenne son essor".

Fans des Noir et Blanc et du CA Brive

Le groupe n'est pas indifférent au monde du rugby. Il compte dans ses rangs un ancien rugbyman, qui jouait à Pompadour (Sébastien). "J'ai des souvenirs de matchs de Coupe d'Europe" raconte Sébastien "où on tapait contre la tôle. Quand on est petit, ça marque !!" Jérémy n'arrête pas de suivre les matchs du CAB, s'enthousiasmant sur ce début de saison "plutôt bon", se félicitant "d'une philosophie de jeu avec une grosse défense, sans s'interdire d'envoyer du jeu...il y a encore une magie qui est là" raconte-t-il. Avant de continuer : _"J_e regarde les matchs du CAB, parfois même en tournée. Ils se moquent de moi, même, car quand il y a des trucs à faire, je leur dis que je ne peux pas, je regarde le match." Non sans poser quelques...soucis d'organisation. " On est en balance et au pied de son micro, il y a un écran où il suit les matchs. On le fâche même !"

Chanteront-ils au Stadium bientôt ? Rien n'est prévu encore, mais "si c'est organisé, pourquoi pas" raconte Sébastien."Ils vont être ravis qu'on arrache la pelouse" sourit Mylène. Quoiqu'il arrive, leur chanson résonne encore dans ce temple du rugby en Corrèze, et pour bien longtemps

Le groupe Trois Cafés Gourmands a entamé depuis début octobre sa tournée France Bleu, qui s'arrêtera le 24 novembre au Casino de Paris.