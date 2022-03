Rugby - Comment le CA Brive a recruté puis fait éclore le pilier Demba Bamba ?

C'est une histoire complètement folle que raconte Pierre-Etienne Coudert. En 2014, celui qui est directeur du centre de formation du CAB va mettre la main sur un jeune homme originaire de Saint-Denis, aujourd'hui international avec 23 sélections au compteur, Demba Bamba. Cette histoire s'est faite de coïncidence.

La rencontre en Ile de France

Un jour, Pierre-Etienne Coudert supervise un match en Île-de-France. "Mes yeux traînent sur un match à côté des cadets de Saint-Denis". Une équipe qu'il connaît bien et où il a entraîné pendant trois ans. "Je repère un pilier et un centre intéressant, je prends des informations, sans plus" explique-t-il. Quelques temps plus tard, Pierre-Etienne Coudert est de nouveau de retour en région parisienne. "Le soir, je bois quelques bières au bar, et je vois mes amis de Saint-Denis. Je leur avais parlé de ce jeune Demba Bemba. Les mecs me disent : viens demain matin, on joue contre Créteil-Choisy."

Le lendemain, Pierre-Etienne Coudert se rend au match de Saint-Denis et attend la rentrée de Demba. Lorsqu'il rentre sur le terrain, le recruteur voit "un gamin qui chamboule tout". "Dès qu'il prend un ballon, il est dans l'avancée. Au vu de son morphotype, il est plus gaillard que les autres. Quand on regarde un peu la tenue en mêlée et sa force pure, il peut 'tuer' ses adversaires, donc je me dis 'ah ouais, il y a peut être un truc à suivre'."

La lettre de sa professeure d'EPS

Le Racing est positionné également. Dès son retour à Brive, Pierre-Etienne Coudert en parle aux dirigeants, notamment à Jean-Marie Soubira au sein de l'association. C'est alors que les événements vont se précipiter une deuxième fois. "Jean-Marie reçoit un courrier à l'Association de la professeure d'EPS de Demba qui nous informe qu'elle est au courant que le CAB est venu le superviser et qu'il est en contact. Il en a parlé au bahut et qui pense que ce serait une très bonne chose de le sortir de son environnement en Seine-Saint-Denis. Et aussi, que son frère vient de signer au club de handball de Brive."

C'est deux arguments de poids qui viennent s'ajouter au dossier du jeune homme. Il accepte donc la proposition, et habitera la première année chez son frère. Demba a un statut Crabos en arrivant à Brive, avant de très vite basculer, grâce à son travail et à trois hommes : Sébastien Zanetti, Peyo Capdevielle et Didier Casadeï. Pierre-Etienne Coudert réussira même à le faire intégrer les catégories jeunes, jusqu'au U20, où il jouera avec un certain...Daniel Brennan.

Pierre-Etienne Coudert décrit aussi un homme qui sait s'adapter et comprend très vite là où il doit bosser. "Il a toujours été en réaction aux problèmes rencontrés." Son parcours est extraordinaire en ce sens qu'il y "a été étape par étape". La preuve, raconte le technicien, avec son départ à Lyon, qui lui permet de rester un an de plus à Brive pour jouer en Pro D2. Il gagne énormément de temps de jeu et devient alors le premier joueur depuis 2007 et Franck Montanella alors à Auch a intégrer la sélection de l'équipe de France alors qu'il évolue en deuxième division.

Un passage à Brive "fondateur"

Performant, son passage à Brive sera fondateur, explique l'ancien directeur du centre de formation briviste. "Ça lui a fait du bien aussi de casser un peu avec la vie à Saint-Denis. Si tu aimes vivre dans l'anonymat, tu n'as pas de problèmes à Paris. À Brive, ce n'est pas possible. Etre à Brive, je pense que ça lui a fait rencontrer des gens, se mettre dans une structure, être dans un cadre qui fait qu'aujourd'hui, ça a été fondateur."

Aujourd'hui, Demba Bamba est régulièrement remplaçant à son poste en équipe de France. Il postule pour la Coupe du monde dans un an et reste toujours en contact avec ceux qui l'ont fait évoluer. "Il y a toujours un petit message et c'est vraiment un gentil gamin. Il a ce côté (s'il m'entends, il va vouloir me tuer, rires) nounours. Il mérite l'attention qu'on lui porte. C'est un mec gentil, très respectueux. Moi, je trouve qu'il mérite ce qu'il a." réagit avec bonheur son ancien éducateur.

Il n'oublie pas non plus sa ville de Saint-Denis où il a grandi. Discrètement et gratuitement, le pilier donne du temps pour les jeunes de son quartier. Ainsi, pour la rentrée scolaire dernière, par exemple, il a distribué des chaussures à des jeunes de son quartier, partenariat négocié avec son sponsor Adidas.