Rugby - Compo, déclas d'avant match...tout ce qu'il faut savoir avant CA Brive - Castres Olympique

Ce samedi, le Stadium accueillera le dernier match à domicile de la saison du CA Brive. Et pas contre n'importe qui : le Castres Olympique, vice-champion de France. Les brivistes, toujours englués à cette dernière place du Top 14, pourraient néanmoins en sortir en cas de victoire, combinée à une défaite de Perpignan face à Toulouse.

Pour cela, Brive a décidé d'aligner une composition d'équipe similaire à celle qui a battu Pau et Montpellier, à quelques exceptions près. Axel Muller suspendu est remplacé par Setareki Bituniyata, Saïd Hirèche est préféré en troisième ligne à Rodrigo Bruni et Nico Lee remplace Stuart Olding, blessé après le match contre Montpellier.

La composition du CA Brive

"Si on pense que le fabuleux, c'était Montpellier, on va se ramasser"

Brive doit donc jouer son match à la vie, à la mort. Mais, sans penser à faire un coup. "Il y a deux solutions : où on pense que le fabuleux c'était Montpellier, où on pense que le fabuleux c'est après, et bien après" expliquait Patrice Collazo, le manager briviste. "Mais, ce qui est sûr, c'est que si on pense que le fabuleux, c'était Montpellier, on va se ramasser."

"Il [Jérémy Davidson] aura à cœur de faire un gros match ici"

L'un des enjeux de ce match, c'est aussi le retour de Jérémy Davidson au Stadium. L'ancien manager briviste (2018-2022) est désormais "à 100% castrais" et revient donc pour la première fois en Corrèze. "Il aura sûrement à cœur de faire un gros match ici, il a donné beaucoup et travaillé pour le club" expliquait l'arrière Thomas Laranjeira. Même si le principal assure ne pas être revanchard.

"Selon le résultat, on fait quoi ? On reste chez nous ? Non, absolument pas"

Patrice Collazo parle ici du fait de savoir au moment de rentrer sur le terrain à 17 heures si Brive est à quatre, cinq, huit ou neuf points de Perpignan, puisque l'USAP joue contre Toulouse à 15 heures . Le manager briviste estime que cela ne change absolument rien. Il est abondé par son ouvreur argentin Nicolas Sanchez. "On doit gagner ces deux matchs. Et on a ça en tête." "Je n'interdirais pas aux joueurs de le regarder [le résultat]" complète le manager. A voir si cela sera de nature à rajouter de la pression aux joueurs, comme s'il n'en avait pas déjà.

"Ce match à l'extérieur montre à beaucoup de personnes qu'on lâche pas et qu'on mouille le maillot"

L'arrière Thomas Laranjeira parle ici du public briviste, qui a malheureusement vu beaucoup trop de défaites au Stadium (7 au total) depuis le début de la saison. Néanmoins, le joueur-cadre du CAB estime que les joueurs et le public "ont retrouvé une belle symbiose contre Pau" puis après avec le match contre Montpellier. Un tifo de 1 200 mètres carrés est prévu par les Afeciouna lors de ce match contre Castres, qui promet d'être encore une fois héroïque. En tout cas, les supporters l'espèrent.