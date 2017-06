Rugby: Conférence de presse de rentrée du Stade Rochelais

Bientôt la reprise de l'entraînement pour le Stade Rochelais !

Les joueurs de La Rochelle reprennent le chemin de l'entraînement Jeudi prochain, le 6 juillet, avec un changement de taille ! Les entraînements s'effectueront à Saint Martin de Ré, sur les structures où les joueurs de l'équipe de football d'Espagne s'étaient installés pendant l'Euro. Des entraînements délocalisés sur l'Ile de Ré tout l'été jusqu'au 26 Août à cause des travaux menés au centre de formation, mais aussi au stade Marcel Deflandre avec la construction de la nouvelle tribune Apivia. Un changement d'air pour le Stade Rochelais mais à huis clos. Pour l'instant l'ouverture d'entraînement au public n'est pas prévu. Le Staff veut préparer au mieux la nouvelle saison. Ce sera dans un premier temps sans Vincent Rattez, Kevin Gourdon, Mohamed Boughanmi et Uini Atonio retenus avec l'équipe de France.

"La grande coupe d'Europe se rapproche des standards internationaux ... le Stade Rochelais doit progresser avec cette compétition"

Une saison 2017 / 2018 où le Stade Rochelais jouera pour la première fois la grande coupe d'Europe, la Champion's Cup. Une compétition qui se rapproche des grands rendez-vous internationaux pour Xavier Garbajosa l'entraîneur des arrières de La Rochelle. "Cela doit nous amener un plus sur les deux tableaux, être plus forts en championnat"

Xavier Garbajosa l'entraineur des arrières de La Rochelle sur la grande coupe d'Europe Copier

La Rochelle a quasiment terminé son recrutement. Le club est encore à la recherche d'un pilier droit pour remplacer Uini Atonio et Mohamed Boughanmi en équipe de France. Pas simple de prendre une décision en quelques semaines. Le coach Patrice Collazo regrette l'annonce tardive de la fédération des joueurs retenus dans la liste "élite" des bleus.

Patrice Collazo, l'entraîneur de la Rochelle sur le recrutement d'un pilier droit Copier

Avant la reprise du championnat, le Stade Rochelais a programmé 3 matchs amicaux ... à domicile. face à Brive le 28 Juillet, le 11 Août face à l'union Bordeaux Bègles, et le 17 Août face à Agen. L'occasion de voir ce jour là deux anciens joueurs Rochelais sous les couleurs lot et garonnaise. Le deuxième ligne Léandro Cédaro, et le 1/2 de mêlée Sud Africain Enrico Januarie. Une semaine après le Top 14 reprendra ... On connaîtra l'adversaire dans quelques jours ... Le Calendrier doit être dévoilé dans moins de deux semaines.