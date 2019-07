Rugby : On connaît le calendrier de l'US Dax et de Tyrosse en Fédérale 1

Le calendrier de Fédérale 1 pour la saison 2019-2020 vient de sortir pour l'US Dax et Tyrosse. Les deux clubs landais sont dans la poule 4 et c'est la première fois depuis 2006 qu'on aura un derby entre les deux équipes. Ce sera le 10 novembre prochain à Tyrosse et le 15 mars 2020 à Dax.