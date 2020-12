Rugby - Coronavirus : le match de Top 14 entre Castres et Bayonne reporté

Ce devait être une des affiches du Boxing Day organisé entre Noël et le jour de l'An par la Ligue Nationale de Rugby. Un match important dans la lutte pour le maintien en Top 14. La rencontre entre le Castres Olympique et l'Aviron Bayonnais, prévue ce dimanche 27 décembre (16h) et comptant pour la 12e journée de championnat sera finalement jouée à une date ultérieure. Une date inconnue pour le moment. Il s'agit du deuxième report pour Bayonne cette saison, après la réception de Toulon, prévue fin octobre et jouée en décembre.

Après la détection de plusieurs cas de coronavirus à Leicester, adversaire de Bayonne, samedi dernier en Challenge Européen, le groupe basque a été particulièrement surveillé. Il y avait une de l'inquiétude, de la fébrilité et une certaine incertitude, notamment après avoir appris que le match de championnat des Tigers face à Newcastle (prévu ce week-end en Angleterre) avait été annulé.

L'effectif et le staff bayonnais ont été testés trois fois cette semaine et c'est à l'issue de tests réalisés ce samedi matin que la mauvaise nouvelle est tombée. Sept cas positifs chez les basques : ce qui entraîne automatiquement le report du match contre le CO. Le protocole de la Ligue Nationale de Rugby prévoit en effet que la rencontre soit décalée à partir du moment où trois joueurs d'un même effectif sont testés positifs au coronavirus.

Conséquence directe : les joueurs positifs sont placés à l'isolement et l'Aviron Bayonnais ne va pas pouvoir s'entrainer normalement la semaine prochaine. Les joueurs vont devoir s'exercer par petits groupes de sept ou huit pour endiguer la prolifération du virus.

Les compétitions européennes dans le viseur

Etant donné la proximité des deux dates, le match face à Pau prévu le samedi 2 janvier est aussi menacé. D'autant qu'en Coupe d'Europe, la Section Paloise a également affronté un club anglais, les London Irish, où deux cas positifs ont été détectés. Pau devrait avoir dans la soirée les résultats de nouveaux tests effectués cette fin de semaine.

L'apparition de ces cas de Covid-19 inquiète car en Championnat de Top 14, après un début de saison difficile, la situation semblait s'être normalisée. Plus aucun match n'avait été reporté depuis la mi-novembre. Pointé du doigt, l'EPCR et sa gestion de la crise sanitaire. L'organe directeur du rugby en Europe a à tout prix voulu organiser ses compétitions sur le vieux continent alors que dans plusieurs pays, la situation sanitaire se dégradait. Cela a donné lieu à des situations ubuesques notamment en Champions Cup, lorsque Toulon a refusé de jouer au Pays de Galles à Llanelli.