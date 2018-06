Avec le champion en titre pour Toulouse et un groupe très homogène pour Castres, le tirage de la Champions Cup promet un programme très relevé.

Pendant que certains joueurs sont en vacances et d'autres dans l'hémisphère Sud en pleine tournée d'été, l'EPCR, organisateur des coupes d'Europe a procédé au tirage au sort des poules pour la saison prochaine depuis le musée Olympique de Lausanne, en Suisse. Le moins que l'on puisse dire c'est que Toulouse et Castres devront batailler ferme pour espérer sortir de leur groupe respectif.

Les adversaires européens de Castres et Toulouse pour la saison prochaine sont connus ! - © Capture d'écran - EPCR

Toulouse avec le champion en titre

Le Stade Toulousain se retrouvera dans la poule 1 en compagnie du champion en titre, Leinster, avec qui il partage désormais le record du nombre de titres dans cette compétition : quatre. Le Leinster également sacré en finale du Pro 14 face à Llanelli (40-32). Les Rouge et Noir auront avec eux aussi les London Waps, demi-finalistes du championnat d'Angleterre, et un autre club anglais, Bath, 5e de Premiership et éliminé en phase de poule de la dernière Champions Cup.

Castres retrouve le Munster

Dans la poule 2, le Castres Olympique champion de France, va croiser comme la saison dernière le Munster en phase de poules. Les Castrais avaient concédé le match nul à l'aller à Pierre-Fabre (17-17) et s'étaient largement incliné au retour à Thomond Park (48-3). En leur compagnie le finaliste du championnat d'Angleterre, Exeter, et le club anglais de Gloucester, qui retrouve la Champions Cup après s'être incliné cette saison d'un point (31-30) en finale de la Challenge Cup.

Agen dans le groupe de Grenoble

Concernant la "petite" Coupe d'Europe, la Challenge Cup, Agen y prendra part et retrouvera dans son groupe le Benetton Trévise, les Harlequins et Grenoble.

Le tableau de la première phase de Challenge Cup 2018/19 - © Capture d'écran - EPCR

La saison prochaine les finales européennes se joueront au St James Park de Newcastle les 10 et 11 mai 2019. Challenge Cup et Champions Cup débuteront le week-end des 12/13/14 octobre, la dernière journée de la phase de poules aura lieu le week-end des 18/19/20 janvier.