Rugby Coupe d'Europe: l'ASM doit affronter l'Ulster et la Covid

C'est un rituel des plus agréables. La Coupe d'Europe de rugby est de retour au stade Michelin, avec une des belles affiches que peut nous offrir la compétition internationale, la venue de l'Ulster. Un grand classique de l'Europe, les deux clubs se connaissent quasiment par cœur. Ils se sont affrontés six fois, uniquement pour des victoires à domicile. Sans oublier la triste demi-finale de 2012 à Bordeaux perdue 19 - 15.

Pour les clermontois, ce premier match de Champions Cup aura des allures de révélateur. Ils alternent le bon et le moins bon en championnat et ils vont devoir sérieusement monter le niveau de jeu par rapport à ce que l'on a pu voir en Top 14 depuis le début de la saison. C'est la condition indispensable pour espérer aller loin dans cette coupe d'Europe.

Une semaine perturbée

Sauf qu'il faut faire une nouvelle fois avec ce satané coronavirus qui s'est invité dans l'effectif. Le club respecte le secret médical mais on sait que Judicaël Cancoriet est positif, que Camille Lopez est à l'isolement car cas contact et que George Moala et Kotaro Matsushima ne sont pas vaccinés et n'ont donc pas le droit de jouer ce samedi. Des absences qui vont sérieusement amoindrir les Jaune et Bleu et qui ont contraint à réorganiser l'équipe, en particulier à l'arrière.

Une mauvaise nouvelle, d'autant plus que la nouvelle formule de cette Coupe d'Europe ne laisse aucun droit à l'erreur. Elle reste la même que la saison passée sauf que la crise sanitaire avait tout bouleversé. Il n'y a que quatre rencontres pour se qualifier, deux équipes à affronter en match aller-retour, Ulster et Sale. Cela veut dire qu'il ne faut pas laisser filer le moindre point sous peine de ne pas aller au-delà de cette première phase.

Lee et Iturria fêtent une centaine

Les clermontois savent ce qui les attend face à des irlandais qui viendront pour tenter un coup. C'était vrai dès le tirage au sort, ça l'est encore plus avec les forfaits de dernière minute à l'ASM. Cette équipe de l'Ulster est troisième du United Rugby Championship, le nouveau championnat qui rassemble les équipes celtes, italiennes et les franchises sud-africaines. Des irlandais capables du meilleur, comme aller gagner au Leinster (20 - 10) il y a deux semaines et du pire, une lourde défaite au Connacht (36 - 11) juste avant.

C'est donc une charnière inédite, Viallard - Hanrahan, qui va débuter cette rencontre, avec Sébastien Bezy sur le banc pour son retour. L'occasion pour JJ Hanrahan de briller face à ses compatriotes. En troisième ligne, Fritz Lee et Arthur Iturria vont atteindre respectivement le cap des 200 et 100 matches en Jaune et Bleu.

C'est une rencontre à vivre évidemment ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec les commentaires d'Emmanuel Moreau et de Fabrice Ribeyrolles, l'entraîneur des filles de l'ASM Romagnat. Le rugby club commence à 18H15.